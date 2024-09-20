赵灵山

2023年7月，部分孔子学院外方院长在华东师范大学参加由中国国际中文教育基金会主办的来华研修班，就“孔子学院的定位与特色发展”展开分组讨论。

中国国际中文教育基金会供图

今年，孔子学院品牌创立20周年了！20年来，全球孔子学院的办学规模不断扩大，业务范围不断拓展，内涵建设不断深化，体制机制不断完善。

2020年，孔子学院品牌的运营机制迎来了一次变革。为响应国内外学术界、教育界有识之士的呼吁，参照国际同类语言推广机构的运营经验，顺应孔子学院内生发展规律，北京大学、北京语言大学、中国教育出版传媒集团等27家高校、企业和社会组织联合发起成立了中国国际中文教育基金会，依法取得了孔子学院品牌独家运营业务，开启了孔子学院民间化、品牌化发展之路。

每所孔子学院都是独一无二的，一旦揭牌运行，就兼具三大特色：外国合作机构的组织色彩和文化，中国合作机构的传统和特长，国际化语言教学机构共同拥有的适应本土、服务本土的本质。以基金会运作品牌的途径导引孔子学院民间化、品牌化发展之路，对于刚刚成立的中国国际中文教育基金会，课题新，挑战大，机遇更多。

——创新孔子学院运营模式，采取基金会授权、中外合作机构办学、外部合作伙伴支持的品牌运营新模式。对外，孔院的建设发展为海外学员学习中文、了解中国文化，为增加外方合作院校的校园文化多样性发挥着重要作用。对内，孔子学院提升了中方合作院校的国际化水平，促进了中外教育交流与合作。因此，将孔子学院的办学主体责任交给中外合作院校，会给孔子学院更大的施展空间，有助于其特色发展、高质量发展，对孔子学院和中外合作院校是多赢模式。

——发挥基金会品牌管理职能，丰富孔子学院的品牌含金量。基金会成立4年来，聚焦孔子学院品牌标准化和规范化建设，制定新建孔子学院（课堂）的申办和审批流程、规范品牌授权流程、完善品牌标识使用规范，聚焦制定孔子学院和国际中文教育发展愿景，凝练全体孔子学院人共同的价值和理念，进一步筑牢孔子学院作为国际中文教育服务机构的品牌地位，让“打造各美其美、独具特色的高质量孔子学院”成为每一个孔子学院人的价值追求。

——发挥基金会统筹协调职能，汇聚各方力量、打造共赢生态。基金会全力打造了“孔院人的云上家园”——全球孔子学院门户网站（CI.CN）。这是各孔子学院的展示平台，举办的品牌活动、特色项目等都在展示之列；这是各孔子学院的资源共享平台，汇聚丰富的视频课程、教材信息、主题文化影像等；这是全球孔子学院互联互通的交流平台，在这里可以触达全球任何一家孔子学院。基金会积极倡议并支持成立协同发展工作机制和联盟，交流经验、共享资源。已经成立的工作机制和联盟有25个，包括粤港澳大湾区孔子学院合作大学联盟等国内中方合作院校联盟，泰国孔子学院（课堂）发展联盟、塔吉克斯坦孔子学院教育联盟等海外地区国别孔院联盟，商务孔子学院联盟等海外特色孔子学院联盟。基金会面向社会各界广泛集资集智，扩大助力孔院发展的朋友圈，打造孔院共生共赢生态圈。

——发挥基金会慈善组织职能，在关键项目、关键岗位上加大鼓励支持力度。新授牌示范孔子学院3所，继续鼓励其发挥区域性、特色性示范引领作用，目前全球示范孔子学院达49所。新设本土核心教师岗位6个，继续发挥其“本土中文教研室主任”的作用。延续了中外方院长的培训和研修工作，基金会每年组织4个班次，年度累计参与约200人。

——发挥基金会品牌传播引领职能。基金会致力打造孔子学院全媒体矩阵，创新网站、院刊等传统媒体运行模式，加强报道内容的广度和深度。覆盖11门外语的中外双语期刊《孔子学院》已经创刊15年，面向全球发行，已成为展现中外文化交流的重要平台，在全球孔院学员以及各国中文学习者、中国文化爱好者群体中广受好评。以视频传播为主的新媒体平台影响力逐步提升。

此外，基金会创设了“最孔院”全球短视频征集活动，这是基金会成立后设立的第一个品牌项目，聚焦中文教学、文化交流以及孔院的点点滴滴，通过短视频形式传播汉字背后的横平竖直、中国各地的美食和人文风光、不同区域的非遗文化等。

——发挥基金会行业服务机构职能。基金会创设了“孔子学院院长纪念奖章”荣誉称号，表彰那些在院长岗位上辛勤付出、默默耕耘达10年以上的中外院长，用一枚小小的奖章，献上对他们的敬意。

作为126位院长奖章获得者代表，匈牙利罗兰大学副校长兼孔院匈方院长郝清新说：“我希望我还有机会、还有能力、还有力量继续当孔子学院的院长，等10年以后，再获得20年的纪念奖章。”

泰国易三仓大学孔子学院泰方院长卢瑷珊说：“我今年82岁，孔子学院已经深深刻印在我的心里，我也成为孔子学院最忠实的粉丝。”

20年筚路蓝缕，20载春夏秋冬，中外1500多家合作机构共建的1200多所孔子学院、孔子课堂稳步发展，坚守“从语言入手、用文化交融、促民心相通”的初心，坚持“因地制宜、立足当地、服务社区”的原则，聚焦中文教学主业，年均开设中文课程约4万班次，组织的各类文化交流活动吸引的参与者达上千万人次，为中外人文交流、多元文明互鉴、民相亲、心相通作出了贡献。

孔子学院属于中国，也属于世界。孔子学院正稳步迈向下一个辉煌的20年。

独行快，众行远。中国国际中文教育基金会愿与孔子学院中外合作机构，以及更多热心公益、热衷国际中文教育事业的各界伙伴一起携手，为全球孔子学院助力，为密切全球人文交流、为不同文明相互尊重、包容共存作贡献。

（作者系中国国际中文教育基金会副理事长、秘书长）

(责编：李昉、李依环)