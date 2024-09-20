原标题：【新闻随笔】感受体育的力量

近期，从奥运赛场凯旋的体育健儿们走进全国多地大中小学和运动场馆，和青少年面对面，成为最耀眼的“星”。内地奥运健儿代表团访问香港和澳门，吸引众多年轻人热情互动，引发热烈反响。在北京大学五四体育场，运动员马龙、陈梦、潘展乐、冯雨与北大新生们共同开启“开学第一跑”，特别的开学夜跑“点燃”了在场每个人的运动激情。

从万众瞩目的奥运竞技场，到人们身边的校园和体育馆，运动健儿们展现风采，也传递着体育的精神和力量。在这里，体育成为一种具有穿透力和感染力的语言，让人们共同体验运动的快乐。

体育的精神在于坚持和超越。全力以赴、勇攀高峰，每一次起跑、每一次跳跃、每一次投掷，都是对自我的挑战、对极限的突破。在北大夜跑活动中，乒乓球运动员马龙鼓励年轻人勇敢追逐梦想：“无论是体育人还是学生，都应该脚踏实地，一点一滴地做好自己，祝愿每一个学生都能为自己的梦想去努力，我也希望你们最终能够梦想成真。”这样的互动，成为一种精神的交流和文化的传播。奥运健儿们在训练和比赛中所展现出的坚韧不拔、永不言弃的精神，正是我们这个时代最需要的精神财富。正如花样游泳运动员冯雨和大学生们所分享的：“保持一颗不断学习的心，不怕输不认输，勇敢地去拥抱每一个挑战。虽然我们在不同的赛道上，但是都能绽放出最耀眼的光芒。”

体育的力量在于激发共鸣。竞技体育是对速度、力量、技巧和团队协作的极致追求，从简单规则到复杂战术，体育不仅是身体的较量，更是智力与精神的博弈。在内地奥运健儿的港澳行中，这种力量得到生动展现。无论是跳水、乒乓球还是游泳，运动员们在活动中各展绝技，与观众亲切互动，激发了港澳民众特别是青少年对体育的浓厚兴趣。有港澳青年直言自己这样“追星”：“每当遇到困难，就喜欢看内地奥运健儿比赛视频来‘解压’，他们不退缩、不放弃、不言败的体育精神，让我学会了如何面对困难、逆风飞翔。”

体育的力量不限于赛场上的较量，它还蕴含着深厚的精神内涵。拼搏、合作、公平竞争，这些在比赛中所展现和传递的价值观，也正是体育作为文化传播媒介的魅力所在。健儿们在奥运赛场上的超凡表现，不仅展示了中国体育的实力和中华体育精神，更在世界舞台上彰显了中华民族团结奋斗、热情友好的优良风范。他们是体育精神的代表，更是中华民族精神的践行者。

体育的魅力在于连接和融通。体育，是人类文明的瑰宝，是文化交融的平台，是人与人沟通的桥梁。内地奥运健儿访港期间，香港《大公报》推出的奥运特刊被抢购一空。澳门联欢晚会在多个平台的直播数据十分亮眼，关注度由此可见一斑。奥运健儿走进校园、走近市民，在线上线下的共同关注中，一个个真实、有能量、有性格的个体让人们更加真切地感受到体育的魅力。

体育连接个体和社会，连接中国和世界，体育激励人们向上向善、拥抱健康，创造生活的无限可能。未来，应进一步以体育为媒，深化体育交流合作，扩大中华体育精神的影响力，以体育为纽带促进心灵交融和文化交流，增进友谊、凝聚力量。

（作者：陈莉莉，系上海体育大学中国乒乓球学院副院长、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心上海体育大学研究基地研究员）

(责编：李昉、李依环)