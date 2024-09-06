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暑期出境游热度不减

2024年09月06日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在刚刚过去的暑期中，日韩作为中国游客出境游传统热门目的地依然热度不减，东南亚等旅游线路加速回暖。在选择旅游线路时，中国游客更加注重个性化和深度体验，自由行越来越受到欢迎，反季节旅游、边境游等也逐渐兴起。

　　据韩国知名旅游平台“韩游网”负责人姜书斌介绍，今年来自中国游客的业务量较往年显著增加，特别是选择自由行、家庭亲子游的客人占据了很大比例。中国人在旅行方式上出现了明显变化，有更多人开始注重个性化和深度体验，追求更为独特的旅游体验。

　　在日本，中国成为今年暑期旅游市场外国游客第一大客源地。日本政府观光局最新数据显示，2024年7月赴日中国游客超过77万人次，是去年同期的1.5倍。据日本国土交通省观光厅长官高桥一郎介绍，除购物之外，如今中国游客更加注重体验式旅游，对日本文化、主题游乐园、美术馆和博物馆的兴趣日渐增长。

　　随着中国与东盟地区各国合作深化，在中国与一些国家互免持普通护照人员签证等利好政策助力下，东南亚旅游再度走热。据携程发布的最新数据，传统“新马泰”短线出境游产品的订单量今年暑期同比增长近五成。

　　记者从新加坡旅游局了解到，中新互免签证政策落地成为助推2024年度新加坡旅游及相关产业发展的重要力量。如今，中国已成为新加坡国际游客最大来源地。

　　同样，签证便利化政策也带动了中国游客赴马来西亚和泰国旅游的热情。在吉隆坡双子塔、茨厂街等热门景点，经常可以看到成群结队的中国游客。据初步统计，今年以来入境马来西亚的中国游客多达180万人次。泰国旅游市场也同样感受到中国游客回归的热度。泰国旅游与体育部部长顾问吉拉瓦·阿廊亚卡侬说，进入“免签时代”，泰中民众互访更便捷、交流更密切。

　　中国与周边国家铁路、公路互联互通也更加便捷高效，中国游客出境旅游有了更多选择。通过陆路口岸出境的边境游受到青睐。据初步统计，今年6月15日至8月26日，中国与老挝接壤的磨憨公路口岸查验出入境旅客约32.8万人次，同比上升33.42%；磨憨铁路口岸查验出入境旅客约5.5万人次，同比上升60.72%。

　　暑期，去南半球体验反季节旅行也成为很多中国游客的选择。新西兰中国旅行社有限公司总经理李瑞秦说，7月至8月很多中国游客选择去新西兰反季节旅游。这个时段原本是新西兰旅游淡季，但大量中国游客的到来改变了这种局面。来自广州的大学生王凯文说，他今年暑期去新西兰南岛的滑雪场旅行，以躲避炎炎夏日。

　　（据新华社电）

(责编：郝孟佳、李昉)

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