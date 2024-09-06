杨杰英

原标题：山西出台“1+N”人才政策 加快新时代人才强省建设

记者5日从山西省政府新闻办举行的新闻发布会获悉，山西制定出台“1+N”人才政策，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，为高质量发展和现代化建设提供坚强人才支撑。

新闻发布会现场。山西省政府新闻办供图

山西省委组织部副部长、新闻发言人张欣宁表示，当前山西正处于推动高质量发展的关键期、深化全方位转型的窗口期，以进一步全面深化改革为动力，深入实施新时代人才强省战略，全面构建“1+N”人才政策体系，是推进中国式现代化山西实践的必然要求，对进一步深化人才发展体制机制改革，加强和改进新时代山西人才工作，支撑高质量发展和现代化建设具有重要意义。

此次出台的“1+N”人才政策，其中“1”是《关于深入学习贯彻党的二十届三中全会精神加快新时代人才强省建设的实施意见》(以下简称《实施意见》)。“N”是首批配套的10项专项人才政策。

“1+N”人才政策体系突出山西特色，围绕推动高质量发展、深化全方位转型，抢抓新时代推动中部地区加快崛起机遇，构建新时代山西人才工作“四梁八柱”，加快建设具有山西特色的人才中心和创新高地，推动人才工作有声有色、有形有影、有感有效。同时，针对难点堵点痛点问题，有针对性地提出加强和改进措施，谋划实施一系列人才项目、重大活动和改革举措。注重务实管用，大胆改革破题，确保政策措施科学精准、可操作、能落地。

《实施意见》共5部分22项内容。《实施意见》总体要求，围绕加快新时代人才强省建设，提出到2029年、2035年的主要目标。

在深化人才发展体制机制改革方面，《实施意见》提出深化人才管理制度改革、完善人才评价制度、强化人才激励机制、完善人才有序流动机制、改革人才使用制度、深化科技成果转化机制改革等6条举措，进一步推动教育科技人才体制机制一体改革，着力解决人才发展和人才工作中的突出问题，推动有关部门授权松绑减负，激发人才创新创造活力。

《实施意见》提出精准支持顶尖科技人才、加快培养一流科技领军人才和创新团队、大力储备青年创新人才、培养选拔卓越工程师、培养更多大国工匠和高技能人才、加大引进人才支持保障力度、实施三晋英才计划等7条举措，加大人才培养引进力度，推动实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，完善人才自主培养机制。

强化人才集聚平台建设方面，《实施意见》提出支持科技创新平台建设、支持产业创新平台建设、支持高校院所平台建设、支持区域特色平台建设、支持交流合作平台建设等5条举措，着力提升创新体系整体效能，加快建设具有山西特色的人才中心和创新高地。

《实施意见》提出压实人才工作责任、健全人才服务保障体系、完善人才政策落实机制、营造尊才爱才浓厚氛围等4条举措，更好落实党管人才原则，优化人才发展环境，着力推动人才政策落地见效，持续营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。 (记者 杨杰英)

(责编：郝孟佳、李昉)