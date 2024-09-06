马箭飞

语言是了解一个国家最好的钥匙，孔子学院是世界认识中国的重要平台。2004年6月15日，中国和乌兹别克斯坦签署了塔什干国立东方大学孔子学院合作协议，标志着全球第一所孔子学院诞生。

20年来，孔子学院从语言入手，用文化交融，促民心相通，受到各国民众广泛欢迎。20年来，孔子学院守正创新，砥砺前行，搭建了中外人文交流、不同文明互鉴的优质平台。20年来，孔子学院已经发展成为国际中文教育龙头品牌。

孔子学院在短短20年间就发展成为国际知名语言推广机构，一个重要原因就在于借鉴了世界知名语言文化推广机构的经验做法，又独创了有别于这些机构的理念和模式：一是中外合作、共商共建。孔子学院由中外合作机构按照自愿原则申请，采取独立设置、合作建设或授权特许经营方式运营，方式体现了平等，成果凸显了共赢；二是坚持扎根本土、服务当地。20年来，孔子学院本土教师和本土教材的数量逐年增长，适用本土的教法持续完善，服务当地经济社会发展的能力不断提升，结出了累累硕果；三是坚持教育属性和语言主业。孔子学院始终秉持语言教学主业，积极促进中外文化交流，持续助力国家之间、民众之间的相互理解和尊重。

目前，中国与世界各国在各领域建立了广泛联系，说一口流利的中文成为各国民众与中国交流的重要技能，学习中文、了解中国文化已成为许多国家民众的需求，学好中文也成为一些海外青年实现梦想的新起点。

截至2023年年底，全球已有85个国家将中文纳入国民教育体系，190多个国家开展中文教育，全球除中国外正在学习中文的人数超过3000万，累计学习和使用中文的人数接近2亿。284家中方合作机构和1266家外方合作机构在160个国家和地区共建孔子学院496所、孔子课堂757所。全球孔子学院每年开设中文课程约4万班次，年度注册学员超100万；每年组织1500余场学术会议，年均参与人数近20万。

这一组组数据充分说明海外民众学习中文和了解中国文化的需求，孔子学院正是因应全球所需而设，所以才能在短短20年内，逐步发展成为国际中文教育龙头品牌。

孔子学院的质量建设和内涵发展始终在路上。2007年，《孔子学院章程》颁布，充分说明了孔子学院的初心和使命。章程规定了孔子学院的宗旨：致力于适应世界各国人民对汉语学习的需要，增进他们对中国语言文化的了解，加强中外教育文化交流，促进中外友好和世界多元文化发展，构建和谐世界。

2012年，《孔子学院发展规划（2012-2020）》出台，提出以汉语教学为主体，以提高质量为核心，建立健全教学和管理人才体系、国际汉语教材和教学资源体系、汉语考试服务体系、办学质量评估体系，支持和鼓励孔子学院适应当地多样化需求，强调分类办学，特色发展。在中外双方共同努力下，大部分孔子学院成为所在国汉语教学中心、本土教师培训中心和汉语水平考试认证中心。同时，新设立一批具有商务、中医、旅游等特色，服务“一带一路”项目落地的孔子学院。

2020年，成立了由27家高校、企业和文化机构联合发起的民间公益组织——中国国际中文教育基金会，全面接手孔子学院管理，通过授权品牌支持中外双方合作机构开办孔子学院，构建了政府支持、民间运作、高校主体、多元参与的新型体制机制，实现了孔子学院民间化、专业化发展转型。

20年砥砺前行，20岁风华正茂。我们将立足中国，服务世界，为加快中文走向世界，推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。孔子学院未来可期。

（作者系原孔子学院总部副总干事、中外语言交流合作中心原主任）

(责编：郝孟佳、李昉)