人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

南京工业大学：加强产研融合 推动成果转化

2024年09月06日08:26 | 来源：光明日报
小字号

原标题：加强产研融合 推动成果转化

日前，南京工业大学（以下简称“南工大”）与南京江北新区签署战略合作协议，校地“牵手”，加强产研融合、科技创新、人才交流等方面的合作，为新质生产力发展蓄势赋能。

“在推动科技成果转移转化中，学校始终将学科地图和地方产业地图、学校所能和地方所需、一流学者和一线问题紧密衔接，为加快培育新质生产力提供有力的保障。”南工大党委书记芮鸿岩介绍，近年来，南工大深入开展教育、科技、人才体制等方面的改革，学校关键核心技术迭出，服务经济社会发展的能力不断增强。

坚持源头创新、打破技术垄断、攻坚克难……在南工大，一系列重大科研成果总是跟这些关键词紧紧相连，从源头强化创新能力供给，也是该校一以贯之的做法。

今年6月份，南工大教授金万勤主持完成的“气体净化膜材料的创制及应用”项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。“大成果离不开大项目和大团队，五年来，学校共承担各级各类项目8700余项，获得6项国家科技奖励，奖励等级和数量均居江苏省省属高校前列。”南工大副校长郭凯说。

在江苏强盛功能化学股份有限公司，产能全球第一的叔丁基系列过氧化物装置中，常温有机过氧化物合成作业正在进行。得益于南工大校长蒋军成教授团队的“面向危险化工过程的本质安全化关键技术”，该工艺装置的固有风险大大降低，其常温有机过氧化物产品全球市场占有率达25%。

在南工大，坚持面对行业产业发展需求开展科研已蔚然成风，“‘顶天’做科研、‘立地’服务发展”已成为科研人员的共识。南工大教授陆伟东领衔的现代木结构团队为建筑行业提供新材料、新工艺、新技术和新设计理念，近两年为企业新增产值8.9亿元；郭凯教授团队领衔研制的“生物基聚氨酯多元醇新产品及其绿色制造技术”成果已广泛应用于铁路隧道、西气东输等领域。

在推动科技成果转化方面，南工大也在持续发力。

两年前，南工大在江苏省高校中率先实施“揭榜挂帅”机制，聚焦“四个面向”向全校寻求“最强大脑”挂帅出征。在高性能膜、化工本质安全、钙钛矿研究、高性能气凝胶等领域，均取得重大原创性成果，赋能行业企业发展。

南工大还修订起草了60余个文件办法，改革分配制度，拓宽专利培育转化渠道；优化服务流程，激发科研成果转化内驱力；坚持人才评价“破五唯”，打开教师职称晋升绿色通道，将政策红利带给科研人员。

“下一步，学校将继续聚焦前瞻性科学问题研究和颠覆性关键技术攻关，通过进一步深化改革、聚焦产业、协同创新，不断激发技术转移转化的活力、潜力。”蒋军成说。

（记者 苏雁 通讯员 朱琳）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部