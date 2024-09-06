原标题：加强产研融合 推动成果转化

日前，南京工业大学（以下简称“南工大”）与南京江北新区签署战略合作协议，校地“牵手”，加强产研融合、科技创新、人才交流等方面的合作，为新质生产力发展蓄势赋能。

“在推动科技成果转移转化中，学校始终将学科地图和地方产业地图、学校所能和地方所需、一流学者和一线问题紧密衔接，为加快培育新质生产力提供有力的保障。”南工大党委书记芮鸿岩介绍，近年来，南工大深入开展教育、科技、人才体制等方面的改革，学校关键核心技术迭出，服务经济社会发展的能力不断增强。

坚持源头创新、打破技术垄断、攻坚克难……在南工大，一系列重大科研成果总是跟这些关键词紧紧相连，从源头强化创新能力供给，也是该校一以贯之的做法。

今年6月份，南工大教授金万勤主持完成的“气体净化膜材料的创制及应用”项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。“大成果离不开大项目和大团队，五年来，学校共承担各级各类项目8700余项，获得6项国家科技奖励，奖励等级和数量均居江苏省省属高校前列。”南工大副校长郭凯说。

在江苏强盛功能化学股份有限公司，产能全球第一的叔丁基系列过氧化物装置中，常温有机过氧化物合成作业正在进行。得益于南工大校长蒋军成教授团队的“面向危险化工过程的本质安全化关键技术”，该工艺装置的固有风险大大降低，其常温有机过氧化物产品全球市场占有率达25%。

在南工大，坚持面对行业产业发展需求开展科研已蔚然成风，“‘顶天’做科研、‘立地’服务发展”已成为科研人员的共识。南工大教授陆伟东领衔的现代木结构团队为建筑行业提供新材料、新工艺、新技术和新设计理念，近两年为企业新增产值8.9亿元；郭凯教授团队领衔研制的“生物基聚氨酯多元醇新产品及其绿色制造技术”成果已广泛应用于铁路隧道、西气东输等领域。

在推动科技成果转化方面，南工大也在持续发力。

两年前，南工大在江苏省高校中率先实施“揭榜挂帅”机制，聚焦“四个面向”向全校寻求“最强大脑”挂帅出征。在高性能膜、化工本质安全、钙钛矿研究、高性能气凝胶等领域，均取得重大原创性成果，赋能行业企业发展。

南工大还修订起草了60余个文件办法，改革分配制度，拓宽专利培育转化渠道；优化服务流程，激发科研成果转化内驱力；坚持人才评价“破五唯”，打开教师职称晋升绿色通道，将政策红利带给科研人员。

“下一步，学校将继续聚焦前瞻性科学问题研究和颠覆性关键技术攻关，通过进一步深化改革、聚焦产业、协同创新，不断激发技术转移转化的活力、潜力。”蒋军成说。

（记者 苏雁 通讯员 朱琳）

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