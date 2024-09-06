原标题：全力构筑科教融汇创新高地

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】

李成伟 河南农业大学党委书记

党的二十届三中全会提出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。

河南农业大学是河南省属重点大学、河南省特色骨干大学。学校立足河南作为农业大省、教育大省优势，肩负河南省委、省政府赋予的创建中国特色世界一流农业大学新使命，近年来坚持“党建引领、四轮驱动”发展理念，坚持“一目标两路径双核N区”的发展思路，率先打造教育科技人才一体改革范本，全力构筑科教融汇创新高地。

“一目标”即河南省委、省政府赋予的创建中国特色世界一流农业大学奋斗目标。学校始建于1902年，是我国开办高等农业教育的先行高校之一，2009年成为全国第一所农业农村部与河南省政府共建农业高校，2013年入选国家首批“2011计划”，2022年成为教育部优先发展学科建设高校，2023年成为中国现代农业联合研究生院建设依托高校。河南省委、省政府对学校事业高质量发展寄予厚望，2023年河南省政府出台《关于支持河南农业大学创建中国特色世界一流农业大学的若干意见》，省教育厅印发创建方案，学校启动了专项行动计划，全校师生以“拼”的姿态、“抢”的劲头、“实”的要求，全力推进各个专项任务落地落实、开花结果。

“两路径”即实现创建中国特色世界一流农业大学奋斗目标的两条路径，一是创建世界一流大学和一流学科（以下简称“双一流”），这是学校融入国家高等教育发展大局的必然选择，也是推动事业发展的指南和大道；二是深化与中国农业科学院融合发展，这是可遇不可求的历史机遇，将推动学校发展迈上新台阶。

自2021年河南省委、省政府赋予河南农业大学创建“双一流”的重任以来，学校高位谋划、全力推进，重大关键指标接连实现突破：引进、自主培养中国工程院院士2名，全职院士达到3名；作为第一完成单位新增国家科技进步奖二等奖1项、国家级教学成果二等奖2项，改革开放以来学校获国家科技三大奖增至32项，其中，作为第一完成单位的项目15项；获批建设国家级平台大动物生物安全P3实验室，国家级创新平台增至9个；获批作为第一完成单位的“十四五”国家重点研发计划项目6项、国家自然科学基金项目142项；学校ESI前1%学科由2个增至7个，其中植物学与动物学、农业科学接近全球前千分之一；作物学、兽医学两个学科在软科排名中提升至全国高校第6、第7位，其中兽医学全球排名提升至第43位。

中国农业科学院是全国规模最大、学科最全、实力最强的综合性农业科学研究的最高学术机构。在农业农村部和河南省委、省政府支持下，学校自2022年与中国农业科学院签署深度融合发展战略合作协议以来，抢抓与国家科研院所融合机遇，全力构筑科教融汇创新高地。2023年12月，教育部复函农业农村部、河南省人民政府，支持由中国农业科学院牵头，依托河南农业大学，联合11所涉农高校和13家农业科研院所，共同建设中国现代农业联合研究生院，研究生院今年6月完成首批博士、硕士研究生招生。中国农业科学院与河南农业大学以此为契机，加快在国家重大科技基础设施、重大创新平台等方面的融合进度，努力培养造就一批农业领域人才和创新团队。

在前期融合发展的基础上，河南农业大学与中国农业科学院汇聚优质科教创新资源，在河南省建设新型科教融汇综合体。这是落实党的二十届三中全会关于教育科技人才体制机制一体改革重大战略部署的具体行动，也是落实习近平总书记关于教育和农业农村优先发展、科技自立自强、发展新型研究型大学等重要指示精神的生动实践，更是回应民生关切、优化高等教育布局、推动河南等中部地区高等教育起高原筑高峰的迫切需要。

下一步，学校将在推动改革创新、激发内生动力方面下功夫，持续围绕拔尖创新人才培养、有组织科研、高水平社会服务等，推动治理体系、评价体系、保障体系等综合改革，持续赋能“双一流”创建工作；持续深化与中国农业科学院融合发展，建强中国现代农业联合研究生院，共同筑牢现代农业领域新型研究型大学的运行基础；努力建设新型高水平研究型大学，率先打造教育强国、科技强国、人才强国一体推进的示范载体，助力农业强国建设，在2035年之前建成世界主要农业科学中心、重要人才中心和创新高地。

(责编：郝孟佳、李昉)