原标题：加快建设中国特色世界一流农业大学

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】

钟登华 中国农业大学党委书记、中国工程院院士

以习近平同志为核心的党中央高度重视高等教育事业发展。党的二十大报告首次对教育、科技、人才进行“三位一体”专章部署、统筹谋划，为高等教育高质量发展提供了根本遵循。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，优化高等教育布局，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。习近平总书记强调，中国现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化关键在科技、在人才。中国农业大学牢记习近平总书记的殷殷嘱托，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步解放思想，努力开拓创新，深入实施“8个提升行动”“2个倍增计划”，以钉钉子精神抓好改革落实。作为“国字号农大”，我们坚定走好高等教育第一方阵，切实践行“强国先强农、农大作先锋”，加快建设中国特色世界一流农业大学，以高质量发展全面服务中国式现代化。

着力加强党的全面领导。坚持以党的政治建设为统领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院学生重要回信精神，铸牢先锋意识，建强先锋队伍，开展先锋行动，打造先锋品牌，发挥先锋作用，以“五个先锋”推动形成人人争做“解民生先锋、治学问先锋、育英才先锋”的良好氛围，把党的领导落实到办学治校全过程各方面，奋力开创“一融双高”新局面。奋进世界一流大学和一流学科建设新征程，推进新农科建设，提升服务教育强国、科技强国、人才强国、农业强国建设能力。

着力深化教育综合改革。全面实施“时代新人铸魂工程”，完善立德树人机制，围绕“厚植爱农情怀、练就兴农本领”，打造中国农业大学特色大思政课。协同建好主渠道、筑牢主阵地、善用大课堂、建强大师资、构建大格局，擦亮“大国三农”“科技小院”“红色‘1+1’”等特色品牌，全面开创新时代学校思政教育新局面。率先将本科教学大纲创新为“育人大纲”，统筹推进育人方式、教学模式和拔尖人才培养综合改革。在一系列创新举措下，中国农业大学育人工作取得良好成效，中国工程院院士康绍忠当选全国教书育人楷模，中国工程院院士张福锁、沈建忠先后荣获全国杰出教学奖，科技小院人才培养模式荣获2022年高等教育（研究生）国家级教学成果奖特等奖。

着力完善科技创新机制。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，推进有组织科研，加快建设创新高地，推动高水平科技自立自强。打好黑土地保卫战，形成适合我国国情、具有中国特色的保护性耕作“梨树模式”。实施种业科技创新十大行动，在农业关键核心技术突破上发挥“生力军”作用。建成“三院两站一体系”新型社会服务体系，覆盖全国30个省区市的1000多个县城，不断推动科技创新和产业创新融合发展。

着力实施人才强校战略。全面贯彻新时代人才工作新理念新战略新举措，召开新时代学校人才工作会议，锚定加快建设农业领域世界重要人才中心和创新高地，加强顶层设计，明确发展目标，全力打造“3363”人才队伍体系，绘就人才强校新蓝图。树牢“大人才观”发展理念，深化“破五唯”“立新标”和人才发展体制机制改革，大力实施、持续升级“315人才引进工程”“2115人才培育发展支持计划”，加快形成校院系协同发力的“动车组”模式，大幅提升生物育种、耕地保护、兽医公共卫生、营养健康、乡村振兴等领域联合攻关能力。设立中国农业大学人才日，大力营造人才发展良好氛围。

着力推进高水平教育开放。坚守教育开放使命，坚持推动构建人类命运共同体，主动承担涉及全球性农业问题的教育发展和科研攻关任务，着力构建教育对外开放新格局。2023年，发起并承办首届世界农业科技创新大会，聚焦“粮食安全和未来农业”主题，凝聚“创新农业 共享未来”共识，为引领世界农业学科交流合作和人才国际化培养提供有效支撑。推动建设世界顶尖涉农大学联盟（A5联盟），发起并联合国内40所农林院校和共建“一带一路”国家30所院校，成立“‘一带一路’南南合作农业教育科技创新联盟”，打造国际农业教育科技合作“命运共同体”。

(责编：郝孟佳、李昉)