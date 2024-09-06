本报记者 马睿姗

清晨，山西省晋中市祁县第四小学操场上，学生们迎着朝霞，在老师带领下练习由祁太秧歌改编而成的戏曲韵律操和心意拳，一招一式，气势十足。

祁县是祁太秧歌、心意拳两项国家级非遗项目的发源地，并孕育出剪纸、祁县民居建筑习俗等10项省级非遗项目。如何为非遗传承注入新活力？祁县尝试推动非遗进校园，助力非遗文化传承与保护。截至目前，祁县有3万多名中小学生参加非遗培训，非遗课程在全县中小学实现全覆盖。

祁县县委书记李军表示，非遗进校园，既有利于孩子们感受中华优秀传统文化，也让非遗传承有了源头活水。

在祁县，学生所处阶段不同，非遗学习课程也有所不同。幼儿阶段以启蒙为主；小学阶段分年级开展剪纸、腰鼓、心意拳、戏曲韵律操的学习；初中阶段七年级重点组织锣鼓学习。

2023年初，祁太秧歌传习所负责人张晓霞受邀成为戏曲课程外聘教师。在戏曲课堂上，她常用扮戏、现场表演等方式激发学生的兴趣。

为了补好师资队伍的短板，祁县成立由非遗传承人、专兼职教师组建的教练团队，聘请山西师范大学音乐学院的教授、安塞腰鼓传承人、祁太秧歌传习所负责人等入校进班授课，助推非遗文化有效传承。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 17 版）

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