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“何以京彩 青春华章”开学一课即将开启

2024年09月05日16:08 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月5日电 （记者李昉）2024“京·彩”北京文化网络传播活动首次走进高校——“何以京彩 青春华章”开学一课将于9月6日在北京印刷学院举办。为落实 “‘京’彩文化 青春绽放”行动计划，活动聚力讲好新时代网上“大思政课”，推动首都高校人才培养和全国文化中心建设双向互动、相互赋能。

本次活动由北京市委网信办、市委教育工委、团市委主办，邀请到多位科研专家及优秀青年代表，围绕“初心逐梦”“实干担当”“青春奋斗”三个主题，分享他们青春逐梦、不懈奋斗的故事，激励广大青年学子不忘初心，砥砺前行。

活动还特别设置“‘职’面未来”环节，邀请相关企业负责人，为广大学子提供职业规划建议，介绍行业趋势和从业素养要求，助力高校毕业生高质量就业。

此外，本次活动将通过人民网、抖音、微博、快手等平台开设专题专栏，重点推出大思政课相关短视频，进一步引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，给广大青少年学生上好网上“开学一课”，“扣好人生第一粒扣子”。

(责编：李依环、熊旭)

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