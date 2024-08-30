又到暑期，“神兽出笼”。对于家长们来说，假期的快乐只萦绕片刻，新的烦恼就涌上心头——放假了，孩子去哪儿？2021年7月，教育部办公厅印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展普惠公益性暑期托管服务工作。 如今三年已过，托管服务是否真正解决了家长们的后顾之忧？面对“年年见”的老问题，如今还有哪些新答案？为此，人民网推出“这个暑假有‘趣’处 ”系列观察报道，梳理多地暑期托管实践经验，助力破解暑期看护难题。

“老师，我知道这里是英国！”“老师，我去过新加坡！”孩子们踊跃发言，互动交流，这是上海暑托班的一节“认识我们的地球”课。

为缓解家长看护压力，让孩子们的假期多姿多彩，7月8日起，上海市小学生爱心暑托班正式开班。全市16个区和临港新片区共699个办班点，迎来了数万名小学生的报到，继续实现所有街镇全覆盖。

报名火热 覆盖更多家庭

“小朋友，早上好，欢迎来参加爱心暑托班，先来量下体温，检查一下你的手掌心……”在上海市浦东新区花木街道门口，送完孩子的家长有的急匆匆赶去上班，有的则留下来在外面观望。“600元就可以上三周，如果自己请假的话，是不退费的。整体来看，性价比是非常高的。”步步同学家长告诉记者自己报名暑托班的经历，“需要抢名额，我是提前订好闹钟秒杀到的。”

暑托班围棋课。受访方供图

记者了解到，近年来，暑托班深受家长欢迎。2024年上海市小学生爱心暑托班由共青团上海市委、上海市教委共同牵头，联合多个部门和单位共同主办，办班时间从2024年7月8日-8月16日，开放时间为6周左右，每3周为1期，共2期。

今年6月24日开放报名时，上海市静安区近2000个名额5分钟内全部报满。静安团区委副书记杨光介绍，静安暑托班主要针对区内小学生，设置不同类型的趣味课程，可实现工作日全天托管，通过“市级统筹、区级操作、街镇办班+学校协同+社会支持”的合作模式，今年静安区共开设41个暑托班教学班，82个班次，实现14个街镇全覆盖，惠及小学生近2000人次。

上海提供的爱心暑托班成了众多家长的“及时雨”。浦东新区团区委相关工作人员介绍，“我们在浦东青年公众号提前进行了预热，还分了两个批次进行报名，尽量覆盖更多家庭，回应群众需求。”不仅如此，今年还面向“两企三新”青年群体、园区白领等子女开设专班，服务一线务工人员及新业态、新就业群体需求。

科创活动 拓展孩子科技视野

“明年还要去！”徐汇区枫林街道的希希同学告诉记者，“在暑托班，我做完了作业，还体验了各种劳动技能，学习了新奇知识。”据了解，爱心暑托班今年新设置了“美好生活”活动，鼓励孩子们用双手创造美好生活；开展一系列生动有趣的科学活动，包括制作简易地震报警器、乐高拼搭等。

浦东高行镇暑托班学生参观“雪龙号”极地科考船。受访方供图

为拓展孩子们的视野，上海各区暑托班推行“走出去”模式，组织了多个独特的科创活动。浦东新区高行镇办班点带领同学们参观“雪龙号”极地科考船，近距离感受大国重器；在黄浦区五里桥街道暑托班，由上海科学院里滩青年智库成员带来了《火星探索——研星者计划》，让孩子们在“探索火星”的过程中，尝试基础科学探究。

除此之外，爱心暑托班还凝聚了青年学生力量，在缓解“暑期看护难”问题的基础上尽显特色。签到晨检、看护孩子、分享学习经历、讲述社会实践感悟……志愿者们从生活到学习全程陪伴。据介绍，自2014年正式创办以来，参与的大中学生志愿者超8.5万，今年浦东区招募志愿者近2400人，松江区招募高中生志愿者约300人。

专家建议 打造特色暑托体系

在今年的暑托班公益活动社会征集中，上海各大院所高校、区域化团建单位、青少年创新实验室积极响应，社会各界向暑托班提供了各种公益活动。比如，市测绘院提供了国家版图意识教育，上海海事大学提供了航运船舶知识教育，上海市保安集团提供了无人机体验等，为孩子们开阔眼界、增加科学兴趣、增添实践趣味。

暑托班智能小车课。受访方供图

家长们对爱心暑托班丰富的活动竖起大拇指，同时也有了更多的期待。有家长建议，爱心暑托班托管服务结束时间过早，多为下午4点或4点半结束，使得不少双职工家庭接送不便。“看护难”少了，“接送难”仍在，希望可以增设延时托管业务，延迟放学时间。

“官方带娃”不仅要叫座，更要叫好。爱心暑托班邀请社会力量为孩子们授课，是上海各区街道整合各部门资源，引入社区单位力量的一项重要举措。上海交通大学中国城市治理研究院副教授王奎明建议，可以考虑暑托班的就近开设，实现在15分钟生活圈内，同时为家长提供相对灵活的时间选择，特别是接送时间；在利用社会资源的基础上，坚持需求导向，打造常规性与特色性相结合的暑托班体系。（陈晨、董志雯、葛俊俊）

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(责编：李昉、熊旭)