人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

这个暑假有“趣”处｜街镇全覆盖 爱心暑托成家长“及时雨” 

2024年08月30日09:17 | 来源：人民网-教育频道
小字号

又到暑期，“神兽出笼”。对于家长们来说，假期的快乐只萦绕片刻，新的烦恼就涌上心头——放假了，孩子去哪儿？2021年7月，教育部办公厅印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展普惠公益性暑期托管服务工作。

如今三年已过，托管服务是否真正解决了家长们的后顾之忧？面对“年年见”的老问题，如今还有哪些新答案？为此，人民网推出“这个暑假有‘趣’处 ”系列观察报道，梳理多地暑期托管实践经验，助力破解暑期看护难题。

“老师，我知道这里是英国！”“老师，我去过新加坡！”孩子们踊跃发言，互动交流，这是上海暑托班的一节“认识我们的地球”课。

为缓解家长看护压力，让孩子们的假期多姿多彩，7月8日起，上海市小学生爱心暑托班正式开班。全市16个区和临港新片区共699个办班点，迎来了数万名小学生的报到，继续实现所有街镇全覆盖。

报名火热 覆盖更多家庭

“小朋友，早上好，欢迎来参加爱心暑托班，先来量下体温，检查一下你的手掌心……”在上海市浦东新区花木街道门口，送完孩子的家长有的急匆匆赶去上班，有的则留下来在外面观望。“600元就可以上三周，如果自己请假的话，是不退费的。整体来看，性价比是非常高的。”步步同学家长告诉记者自己报名暑托班的经历，“需要抢名额，我是提前订好闹钟秒杀到的。”

暑托班围棋课。

暑托班围棋课。受访方供图

记者了解到，近年来，暑托班深受家长欢迎。2024年上海市小学生爱心暑托班由共青团上海市委、上海市教委共同牵头，联合多个部门和单位共同主办，办班时间从2024年7月8日-8月16日，开放时间为6周左右，每3周为1期，共2期。

今年6月24日开放报名时，上海市静安区近2000个名额5分钟内全部报满。静安团区委副书记杨光介绍，静安暑托班主要针对区内小学生，设置不同类型的趣味课程，可实现工作日全天托管，通过“市级统筹、区级操作、街镇办班+学校协同+社会支持”的合作模式，今年静安区共开设41个暑托班教学班，82个班次，实现14个街镇全覆盖，惠及小学生近2000人次。

上海提供的爱心暑托班成了众多家长的“及时雨”。浦东新区团区委相关工作人员介绍，“我们在浦东青年公众号提前进行了预热，还分了两个批次进行报名，尽量覆盖更多家庭，回应群众需求。”不仅如此，今年还面向“两企三新”青年群体、园区白领等子女开设专班，服务一线务工人员及新业态、新就业群体需求。

科创活动 拓展孩子科技视野

“明年还要去！”徐汇区枫林街道的希希同学告诉记者，“在暑托班，我做完了作业，还体验了各种劳动技能，学习了新奇知识。”据了解，爱心暑托班今年新设置了“美好生活”活动，鼓励孩子们用双手创造美好生活；开展一系列生动有趣的科学活动，包括制作简易地震报警器、乐高拼搭等。

浦东高行镇暑托班学生参观“雪龙号”极地科考船。

浦东高行镇暑托班学生参观“雪龙号”极地科考船。受访方供图

为拓展孩子们的视野，上海各区暑托班推行“走出去”模式，组织了多个独特的科创活动。浦东新区高行镇办班点带领同学们参观“雪龙号”极地科考船，近距离感受大国重器；在黄浦区五里桥街道暑托班，由上海科学院里滩青年智库成员带来了《火星探索——研星者计划》，让孩子们在“探索火星”的过程中，尝试基础科学探究。

除此之外，爱心暑托班还凝聚了青年学生力量，在缓解“暑期看护难”问题的基础上尽显特色。签到晨检、看护孩子、分享学习经历、讲述社会实践感悟……志愿者们从生活到学习全程陪伴。据介绍，自2014年正式创办以来，参与的大中学生志愿者超8.5万，今年浦东区招募志愿者近2400人，松江区招募高中生志愿者约300人。

专家建议 打造特色暑托体系

在今年的暑托班公益活动社会征集中，上海各大院所高校、区域化团建单位、青少年创新实验室积极响应，社会各界向暑托班提供了各种公益活动。比如，市测绘院提供了国家版图意识教育，上海海事大学提供了航运船舶知识教育，上海市保安集团提供了无人机体验等，为孩子们开阔眼界、增加科学兴趣、增添实践趣味。

暑托班智能小车课。

暑托班智能小车课。受访方供图

家长们对爱心暑托班丰富的活动竖起大拇指，同时也有了更多的期待。有家长建议，爱心暑托班托管服务结束时间过早，多为下午4点或4点半结束，使得不少双职工家庭接送不便。“看护难”少了，“接送难”仍在，希望可以增设延时托管业务，延迟放学时间。

“官方带娃”不仅要叫座，更要叫好。爱心暑托班邀请社会力量为孩子们授课，是上海各区街道整合各部门资源，引入社区单位力量的一项重要举措。上海交通大学中国城市治理研究院副教授王奎明建议，可以考虑暑托班的就近开设，实现在15分钟生活圈内，同时为家长提供相对灵活的时间选择，特别是接送时间；在利用社会资源的基础上，坚持需求导向，打造常规性与特色性相结合的暑托班体系。（陈晨、董志雯、葛俊俊）

相关阅读：

这个暑假有“趣”处｜多元托管，解忧看护难

这个暑假有“趣”处｜分段式管理 让家长放心“托”

这个暑假有“趣”处｜多方探索  赋能孩子健康成长

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部