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频繁切换视频会让人感觉更无聊

2024年08月22日08:35 | 来源：科技日报
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很多人为了缓解无聊情绪，会在社交平台上观看短视频。加拿大科学家开展的一项最新研究称，为缓解无聊情绪而频繁切换视频（粗略观看视频部分内容），实际上可能让人更无聊，对内容更不满意。相关论文发表在最新一期《实验心理学杂志：概述》上。

该研究包括7项实验，共涉及1200多名来自美国或加拿大的大学生。在两个基础实验中，当参与者感到无聊时，他们会刷视频。这些参与者起初认为，频繁切换视频而不观看完整视频，会让他们感到不那么无聊。

在一项研究中，科学家让参与者观看两段视频。其中一段视频，所有参与者被要求按进程看完。而另一段视频，参与者可在10分钟内自由切换到其他7个5分钟长的视频。参与者报告说，当他们按进程观看整段视频时，感觉不那么无聊，也觉得观看的内容比切换不同视频时更吸引人、更有意义。

研究负责人、多伦多大学博士后研究员卡迪·塔姆博士表示，频繁切换短视频实际上会让人感觉更无聊。如果人们想在观看视频时获得更愉快的体验，他们应尝试专注于内容，尽量不要“走马观花”。（记者刘霞）

(责编：李依环、郝孟佳)

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