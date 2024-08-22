本报北京8月21日电 （杨昊、黄佩珊）中国科学技术协会、中国宋庆龄基金会近日在京启动“宋庆龄少年儿童未来科学日”，第十九届“宋庆龄少年儿童发明奖”颁奖活动同期举办。活动旨在激发青少年对科学的兴趣和热爱，引导青少年心怀科学梦想、树立创新志向，加强国家科普能力建设，助力青少年肩负起科技强国建设的创新责任。

据了解，本届“宋庆龄少年儿童发明奖”共收到来自海内外4万余名青少年提交的3.9万余件参赛作品，创历届新高，共有525件作品获奖，其中发明作品279件、人工智能（编程）作品115件、创意作品66件、科技绘画作品65件。

“宋庆龄少年儿童未来科学日”期间，中国科协、中国宋庆龄基金会组织开展了发明奖优秀作品展、院士科普讲座、AI星火科创营、机器人嘉年华等14项配套活动，联动多地教育部门、科普机构、中小学校开展青少年科普教育实践活动，在全社会营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 13 版）

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