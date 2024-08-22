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2024中国-东盟教育交流周开幕

2024年08月22日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：2024中国-东盟教育交流周开幕

　　 由外交部、教育部、贵州省人民政府共同主办的2024中国-东盟教育交流周开幕式，21日在贵州省贵阳市贵安新区中国-东盟教育交流周永久会址举行。

　　 据悉，本届交流周以“深化教育合作、促进人文交流、携手共创未来”为主题，举办各类活动约70项，集中展示中国-东盟教育交流合作新成效，深入推进“‘教育+’创新模式”“以学研促产”，交流分享双方在高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、终身教育等领域的经验和成果。

　　 交流周将举办“中国-东盟高校技术成果转化推荐发布会”等40个平行项目活动，邀请嘉宾、代表4000余人，其中外宾预计超1000人。

　　 近年来，中国-东盟各级教育合作不断深化，人才培养和科技合作取得丰硕成果。作为中国-东盟最具代表性的政府间教育合作平台，中国-东盟教育交流周举办17年以来，双方以教育交流为纽带，拓展产业、旅游、医疗卫生、科学研究等领域务实合作，为构建更为紧密的中国-东盟命运共同体发挥了积极作用。（记者陈冠合、吕慎）

(责编：李昉、郝孟佳)

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