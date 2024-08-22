原标题：介入式脑机接口技术再获突破

记者从南开大学获悉，全球首例介入式脑机接口传感器血管内取出试验成功。此次将介入式脑机接口传感器及无线传输模块安全取出，标志着介入式脑机接口技术的安全性有了重要提升，为该技术的临床应用提供了坚实保障。

本次试验是在前期试验基础上取得的进一步成果。在试验过程中，实验动物未出现排异反应，且在介入式脑机接口传感器被取出后仍然健康。此次试验的成功，不但验证了无线传输设备与介入式脑机接口系统的安全性和生物兼容性，而且验证了介入式脑机接口传感器可以在不损伤脑组织和血管的情况下被安全取出，为未来介入式脑机接口技术的临床应用提供了坚实的基础。

该试验由南开大学医学院副院长、人工智能学院段峰教授团队牵头，与中国人民解放军空军特色医学中心、中国人民解放军总医院等联合完成。

段峰介绍，此次试验不但在脑机接口技术研究方面取得了重要进展，而且展示了介入式脑机接口在安全性和应用上的巨大潜力。无线传输技术的应用将帮助介入式脑机接口系统变得更加便携和易用，通过识别运动皮层脑电信号控制康复运动辅助机器人工作，为脑卒中、脑损伤、截瘫等运动功能障碍患者带来福音，大大提升患者的生活质量。

“未来，这项技术将通过医工结合打造高端医疗设备民族品牌，为脑疾病医疗康复领域带来广阔的市场前景和深远的社会效益。”段峰说。（记者刘茜、董山峰 通讯员丛敏）

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