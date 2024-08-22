人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

暑期旅游，我去了哪？

2024年08月22日08:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

南贤忠和孙女。
本报记者 宋朝军摄

郑淑芬在西江千户苗寨。
受访者供图

李芳静在天河山风景区。
受访者供图

朱元祥在房车营地休息。
王红丽摄

王吉正在旅游中。
受访者供图

黄小漫在体验朝鲜族传统服饰。
受访者供图

这座山让我念念不忘 

■ 南贤忠  陕西咸阳

翻过香山、马鬃山，从上午11点多进入崆峒山景区，我用了将近4个小时，终于到达了崆峒山的中台。一路上，不少景区工作人员向我致意、提醒安全，2000多级台阶虽然有挑战，但76岁的我还是坚持了下来，不少游客还为我竖起大拇指。

又是一年暑期到，今年，我们一家三代自驾4个多小时，抵达甘肃省平凉市后，第一站就来到了崆峒山。其实，我20多年前来过平凉，却未曾登过崆峒山。这次登山也是我一直以来的一个梦想。

为啥这座山让我念念不忘？雄伟的自然景观是首要因素。在84平方公里的景区内，主峰马鬃山巍峨挺拔，海拔超过2000米，森林覆盖率超过95%。来之前就有耳闻，这里春夏秋冬各有奇景，这次一见，果然名不虚传。穿越时光，棋盘岭、一线天、雷声峰、狮子岭等始终矗立在这一方天地中。

崆峒山古建筑群的人文气息也吸引着我。八台九宫十二院四十二座建筑群七十二处石府洞天，气魄宏伟。它们初建于唐代，现主要为宋代和明代的建筑遗存，2013年，被国务院批准为“第七批全国重点文物保护单位”。这些建筑风格各异、用途广泛，但都依山而建，巧妙地融入浩瀚林海中。

每一栋古建筑背后，都有着自己的人文故事。李白、杜甫、白居易、谭嗣同等文人墨客为崆峒山留下过大量的诗词文献；中国传统武术五大流派之一崆峒武术也创始于此。在这里，我感受到浓厚的历史人文气息。

近些年，我发现家中孩子在游览时有逛文创店的习惯。这对我来讲较为新鲜，走进崆峒山的文创店，地图拼图、崆峒山IP形象玩偶、流沙冰箱贴、特色钥匙扣……各种产品琳琅满目，我也看得入迷。

《尔雅》中写道：“北戴斗极为空桐（崆峒）”。平凉崆峒山正位于北斗星座的下方，这也成为其名称来源之一。千年之后，我循着历史的脉搏踏进这片山林，不仅看到了享誉海内外的奇特景观，更看到了人文与自然的交融共生。

（本报记者 宋朝军采访整理）

 

在贵州，我们被感染了

■ 郑淑芬  上海

7月底，我来贵州待了十多天，跑了贵州许多地方，既有著名景点，也有小众城市。

这是我第一次来贵州。以前认识贵州，是通过贵州美食。我在上海进修博士学位，这几年贵州菜在上海人气很高，但我吃了一些后，总觉得差点火候。这一次，我在当地吃到了酸汤火锅、豆米火锅、夺夺粉等地地道道的贵州美食。

第一站，我和朋友们一起去榕江县看“村超”。出了高铁站，一路都是“村超”的元素。这是很特别的足球赛，球场是开放式的，观众不会被固定在看台里，而是可以靠近绿茵场，近距离观看比赛。现场设备和解说都很专业，还有清晰的大屏幕。中场休息的时候，所有人都可以进入球场，大家载歌载舞。打开手机直播，我还在屏幕中看到了自己。

比赛结束后，不管是输是赢，球员们都会到外面一起吃饭。即便是夜里十一二点，街上还是热热闹闹，可见“村超”也激发了当地的经济活力。榕江人民非常热情，他们欢迎每一位来到榕江的游客。在和他们的交流中，能感受到他们对足球的热爱、对“村超”的呵护，我们被这种氛围感染了。

贵州少数民族众多，民族风情浓郁。我们去了西江千户苗寨，苗族村民身穿民族服饰，吹着芦笙跳着舞，在大门口设十二道拦门酒，欢迎远道而来的客人。每一道酒都有不同的寓意，对我来说也是别样的体验。这次我们也去了三宝侗寨，听了侗族大歌，美妙的旋律让人心醉，我充分感受到当地百姓的能歌善舞，我被他们的热情感染了。

除了有名的景点，我们也去了一些游客比较少的县。这些小众景点别具特色，给我们带来新鲜的游玩体验。从上海的快节奏生活中出来，到贵州觉得一切都慢了下来。我已经决定好了，明年暑期还去贵州！

（本报记者 陈隽逸采访整理）

 

走进太行深处

■ 李芳静  河北邢台

我是河北邢台人，在华北理工大学读书。这个暑期，我和家里人一起去了家门口的景点——天河山风景区。该景区位于太行山深处，只需在手机上轻松一点，就能成功预约门票。尽管地处深山中，但景区配套设施齐全，文化元素丰富，旅游业态完善。来到门口，只见道路宽敞平坦，旅游厕所、游客服务中心等设施一应俱全。

一进入景区峡谷里，迎面吹来的风清凉宜人。伴随着潺潺溪水拾级而上，各种各样的景观或打卡项目令人目不暇接：天河湖、鸳鸯池、情人谷、月老峰、鹊桥、牛郎庄、织女庙……我拿出手机，对着美景拍个不停。

太行山区水源丰沛，水质优良，激情漂流、水上娱乐项目别具一格。下山途中，我抓住夏末的尾巴，尽情体验了一把峡谷漂流带来的清凉和刺激。

连绵群山中，依山傍水的“石头村”随处可见。

走进英谈村，层层叠叠的石楼、蜿蜒的石板路、幽深的石巷令人眼前一亮。这里是一个小有名气的旅游景区，处处干净、整洁。村里几个特色院落通过情景再现、文物展陈等方式，展现冀商文化、红色文化。村主街道两旁，偶尔见到心灵手巧的村民正用玉米皮编制蒲墩、茶杯垫、小筐、小葫芦等特色手工艺品。几名讲解员轮班接待游客，为大家提供讲解服务，并热情邀请人们留下来品尝原汁原味的农家饭菜、体验传统民居住宿。

临近傍晚，我在英谈村一个名叫“姥姥的院”的民宿庭院里选了一间客房。同样的石头院落，装饰出不同的风格，给人以“采菊东篱下，悠然见南山”的舒适。客房外有供游客休息、畅聊、赏景的椅凳，屋内每一处细节都精巧别致，兼具时尚气息和乡土风情。

夜幕降临，一条条“灯带”勾勒出小山村的轮廓。我站在高处，看山间的万家灯火。头顶上星光闪闪，不远处传来阵阵虫鸣……

（本报记者 张腾扬采访整理）

 

在库车，感受千年古城风韵

■ 朱元祥  浙江嘉兴

这几天，我们在新疆库车市这座千年古城，深入了解了龟兹文化，真实感受到这里自然风光和人文遗迹的美丽。

我和老伴从浙江嘉兴自驾来到库车。一路上，遇到了许多朋友，大家一起做饭、聊天，分享旅行心得。朋友们一致推荐，在库车首站要到东湖房车营地。

这是个公园式营地，环境很舒适。经过一天的休整，我们动身前往值得慢慢品味的库车老城。

在游客集散中心，我们参观了库车历史文化名城展厅，了解了城市的历史变迁、建筑特色、文化遗产和独库公路沿途风光，这让我们对此次旅行有了更明确的安排，特别是对库车城市发展变化有了深刻的印象。随后，我们又参观了库车王府和龟兹博物馆，还欣赏了龟兹歌舞表演。

王府门前的街区非常热闹，街头风味小吃香飘四溢，文创工艺品、葡萄干、酸梅、巴旦杏、大核桃等琳琅满目，游客来往不绝。我们乘着小型观光车，听着解说，经团结大桥、龟兹小巷、花帽巷、门巴扎、文化探访路等景点，环绕老城街巷里弄，初步领略了老城的人文风情。下车后，我们又徒步参观各个景点，细品古城神韵。

色彩明快、雕花飞檐的古民居，小巷里弹唱的民歌艺人，临街的维吾尔族风格店铺作坊，满满的民族风情。沿着清朝时期的城墙遗址，我们走进连着克黑墩烽火台、库车大寺的蜿蜒小巷，这一路有精美的龟兹壁画，丝绸之路上的沙漠、驼队、驿站，还有库车赛乃姆歌舞表演等。

在库车行走，我们感受到了当地人的热情，也感受到了浙江和库车之间的深厚情谊。在房车营地，曾在浙江工作过的当地年轻人主动来与我们交谈。他告诉我们，库车的喜人变化，离不开浙江的帮助，特别是宁波援疆指挥部在库车文旅融合发展、老城提升改造等方面给予的大力支持。我们相信未来的库车会更加美好，两地结下的情谊，就如与房车营地一路之隔的宁波援疆林，郁郁葱葱、绿意绵长。

（本报记者 阿尔达克采访整理）

 

从旅游中发现美好

■ 王吉正  北京

我是北京市十一学校的一名中学生，马上就要开学了，每每想起这个暑期的黄山研学行，依旧回味无穷。

早在课文里，我就领略过黄山的风采，但百闻不如一见，坐在大巴车上在半山腰穿梭，看着两旁的奇松异石，我才真正明白“黄山归来不看岳”的意涵。尤其是松树，在云雾缭绕中若隐若现，坚韧不拔、苍翠欲滴，我不禁被眼前的美景打动。

除了美景，和同学们一起登顶黄山的过程也让我难忘。老实讲，我已经很久没有爬过这么高的山了。刚攀登了没多久，我就岔了气。老师和同学们于是便放慢脚步，一起陪着我走，为我加油鼓劲。路上还有许多石头，为了活跃气氛，同伴们就拉着我给这些石头起名字，一路充满欢声笑语。

登顶时雾比较大，风景有些看不清楚，但我觉得没关系，因为登山最重要的不是欣赏美景，而是我们的情感得到了进一步的巩固。

下山后，我们去拜访了当地的农民。叔叔阿姨们特别和善，带我们去摘玉米，为我们准备当天的晚餐。摘玉米的过程中，他们还耐心地教我们分辨农作物。我们学到很多在城市里学不到的农业知识。

在欢迎仪式上，舞龙表演给我留下深刻的印象。由于我个子高，在小伙伴里力气比较大，在同学们的鼓励下，我也加入了舞龙队伍，想比划两下。道具由当地的麦秆编织而成，看着简单，我却一点也挥动不起来。我忽然悟出一个道理，只有常常练习，才能举重若轻。

这次黄山之旅给我留下了深刻印象。这些经历给我带来力量，成为我人生中的宝贵财富。我也了解到，旅行不是简单的走马观花，而要从中发现美好。下次有机会，我一定会再去爬黄山，再去看叔叔阿姨们。

（刘笑轩采访整理）

 

在延边，被朝鲜族风情打动

■ 黄小漫  辽宁大连

我是大连理工大学的一名学生，暑期我来到吉林省延边朝鲜族自治州，领会这里多元融合的文化：“延大网红弹幕墙”前人流涌动，绿油油的麦田随风摇曳，青瓦白墙的朝鲜族民居独具特色……

由双语牌匾组成的“延大网红弹幕墙”是一个热门打卡点，附近热闹非凡。特别是到了夜晚，五彩斑斓的霓虹牌匾与城市的灯光交相辉映，许多游客都会在此驻足，举起一杯印有“延吉”字样的咖啡，留下一张照片，并体验特色的朝鲜族美食。无论是香气扑鼻的烤肉，还是酸辣可口的泡菜，抑或是软糯香甜的打糕，每一口都能满足味蕾。当地水上市场、西市场的美食摊位，也会让人大饱口福。

在延边，可以感受到浓郁的朝鲜族风情。在中国朝鲜族民俗园，我换上朝鲜族服装，穿梭于青瓦白墙的院落里。同时，在民俗园内“延吉有礼”礼品店，以朝鲜族传统的文化、人物、饮食、服装为特色元素的旅游商品让人目不暇接，我买了很多作为纪念。

繁华的城市之外，美丽的乡村风景如画。在延边州，我一共走过5个村子，其中印象最深的就是和龙市的光东村。放眼望去，大片绿油油的麦田连在一起，远处的绿水青山、蓝天白云令人心旷神怡。在麦田一旁的小火车上，不少父母带着孩子兜风，欢笑声此起彼伏。听当地村民说，光东村集民俗旅游、观光体验、风味餐饮等功能为一体，这也让当地村民在家门口得到更好的工作机会。

来玩的这几天，我恰好赶上“大学生暑期旅行‘就’在延吉”活动，在“人才延吉”公众号提交人才驿站申请，立即获得审批，可以享受5天4晚的免费入住；出示学生证，公交免费出行，畅通无阻。我还抢到了大学生专属消费券，购物、美食、门票等优惠叠加。我享受着美食、美景带来的快乐和满足，感受着多元融合、活力四射的文旅氛围。

（本报记者 门杰伟采访整理）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部