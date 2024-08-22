南贤忠和孙女。

本报记者 宋朝军摄

郑淑芬在西江千户苗寨。

受访者供图

李芳静在天河山风景区。

受访者供图

朱元祥在房车营地休息。

王红丽摄

王吉正在旅游中。

受访者供图

黄小漫在体验朝鲜族传统服饰。

受访者供图

这座山让我念念不忘

■ 南贤忠 陕西咸阳

翻过香山、马鬃山，从上午11点多进入崆峒山景区，我用了将近4个小时，终于到达了崆峒山的中台。一路上，不少景区工作人员向我致意、提醒安全，2000多级台阶虽然有挑战，但76岁的我还是坚持了下来，不少游客还为我竖起大拇指。

又是一年暑期到，今年，我们一家三代自驾4个多小时，抵达甘肃省平凉市后，第一站就来到了崆峒山。其实，我20多年前来过平凉，却未曾登过崆峒山。这次登山也是我一直以来的一个梦想。

为啥这座山让我念念不忘？雄伟的自然景观是首要因素。在84平方公里的景区内，主峰马鬃山巍峨挺拔，海拔超过2000米，森林覆盖率超过95%。来之前就有耳闻，这里春夏秋冬各有奇景，这次一见，果然名不虚传。穿越时光，棋盘岭、一线天、雷声峰、狮子岭等始终矗立在这一方天地中。

崆峒山古建筑群的人文气息也吸引着我。八台九宫十二院四十二座建筑群七十二处石府洞天，气魄宏伟。它们初建于唐代，现主要为宋代和明代的建筑遗存，2013年，被国务院批准为“第七批全国重点文物保护单位”。这些建筑风格各异、用途广泛，但都依山而建，巧妙地融入浩瀚林海中。

每一栋古建筑背后，都有着自己的人文故事。李白、杜甫、白居易、谭嗣同等文人墨客为崆峒山留下过大量的诗词文献；中国传统武术五大流派之一崆峒武术也创始于此。在这里，我感受到浓厚的历史人文气息。

近些年，我发现家中孩子在游览时有逛文创店的习惯。这对我来讲较为新鲜，走进崆峒山的文创店，地图拼图、崆峒山IP形象玩偶、流沙冰箱贴、特色钥匙扣……各种产品琳琅满目，我也看得入迷。

《尔雅》中写道：“北戴斗极为空桐（崆峒）”。平凉崆峒山正位于北斗星座的下方，这也成为其名称来源之一。千年之后，我循着历史的脉搏踏进这片山林，不仅看到了享誉海内外的奇特景观，更看到了人文与自然的交融共生。

（本报记者 宋朝军采访整理）

在贵州，我们被感染了

■ 郑淑芬 上海

7月底，我来贵州待了十多天，跑了贵州许多地方，既有著名景点，也有小众城市。

这是我第一次来贵州。以前认识贵州，是通过贵州美食。我在上海进修博士学位，这几年贵州菜在上海人气很高，但我吃了一些后，总觉得差点火候。这一次，我在当地吃到了酸汤火锅、豆米火锅、夺夺粉等地地道道的贵州美食。

第一站，我和朋友们一起去榕江县看“村超”。出了高铁站，一路都是“村超”的元素。这是很特别的足球赛，球场是开放式的，观众不会被固定在看台里，而是可以靠近绿茵场，近距离观看比赛。现场设备和解说都很专业，还有清晰的大屏幕。中场休息的时候，所有人都可以进入球场，大家载歌载舞。打开手机直播，我还在屏幕中看到了自己。

比赛结束后，不管是输是赢，球员们都会到外面一起吃饭。即便是夜里十一二点，街上还是热热闹闹，可见“村超”也激发了当地的经济活力。榕江人民非常热情，他们欢迎每一位来到榕江的游客。在和他们的交流中，能感受到他们对足球的热爱、对“村超”的呵护，我们被这种氛围感染了。

贵州少数民族众多，民族风情浓郁。我们去了西江千户苗寨，苗族村民身穿民族服饰，吹着芦笙跳着舞，在大门口设十二道拦门酒，欢迎远道而来的客人。每一道酒都有不同的寓意，对我来说也是别样的体验。这次我们也去了三宝侗寨，听了侗族大歌，美妙的旋律让人心醉，我充分感受到当地百姓的能歌善舞，我被他们的热情感染了。

除了有名的景点，我们也去了一些游客比较少的县。这些小众景点别具特色，给我们带来新鲜的游玩体验。从上海的快节奏生活中出来，到贵州觉得一切都慢了下来。我已经决定好了，明年暑期还去贵州！

（本报记者 陈隽逸采访整理）

走进太行深处

■ 李芳静 河北邢台

我是河北邢台人，在华北理工大学读书。这个暑期，我和家里人一起去了家门口的景点——天河山风景区。该景区位于太行山深处，只需在手机上轻松一点，就能成功预约门票。尽管地处深山中，但景区配套设施齐全，文化元素丰富，旅游业态完善。来到门口，只见道路宽敞平坦，旅游厕所、游客服务中心等设施一应俱全。

一进入景区峡谷里，迎面吹来的风清凉宜人。伴随着潺潺溪水拾级而上，各种各样的景观或打卡项目令人目不暇接：天河湖、鸳鸯池、情人谷、月老峰、鹊桥、牛郎庄、织女庙……我拿出手机，对着美景拍个不停。

太行山区水源丰沛，水质优良，激情漂流、水上娱乐项目别具一格。下山途中，我抓住夏末的尾巴，尽情体验了一把峡谷漂流带来的清凉和刺激。

连绵群山中，依山傍水的“石头村”随处可见。

走进英谈村，层层叠叠的石楼、蜿蜒的石板路、幽深的石巷令人眼前一亮。这里是一个小有名气的旅游景区，处处干净、整洁。村里几个特色院落通过情景再现、文物展陈等方式，展现冀商文化、红色文化。村主街道两旁，偶尔见到心灵手巧的村民正用玉米皮编制蒲墩、茶杯垫、小筐、小葫芦等特色手工艺品。几名讲解员轮班接待游客，为大家提供讲解服务，并热情邀请人们留下来品尝原汁原味的农家饭菜、体验传统民居住宿。

临近傍晚，我在英谈村一个名叫“姥姥的院”的民宿庭院里选了一间客房。同样的石头院落，装饰出不同的风格，给人以“采菊东篱下，悠然见南山”的舒适。客房外有供游客休息、畅聊、赏景的椅凳，屋内每一处细节都精巧别致，兼具时尚气息和乡土风情。

夜幕降临，一条条“灯带”勾勒出小山村的轮廓。我站在高处，看山间的万家灯火。头顶上星光闪闪，不远处传来阵阵虫鸣……

（本报记者 张腾扬采访整理）

在库车，感受千年古城风韵

■ 朱元祥 浙江嘉兴

这几天，我们在新疆库车市这座千年古城，深入了解了龟兹文化，真实感受到这里自然风光和人文遗迹的美丽。

我和老伴从浙江嘉兴自驾来到库车。一路上，遇到了许多朋友，大家一起做饭、聊天，分享旅行心得。朋友们一致推荐，在库车首站要到东湖房车营地。

这是个公园式营地，环境很舒适。经过一天的休整，我们动身前往值得慢慢品味的库车老城。

在游客集散中心，我们参观了库车历史文化名城展厅，了解了城市的历史变迁、建筑特色、文化遗产和独库公路沿途风光，这让我们对此次旅行有了更明确的安排，特别是对库车城市发展变化有了深刻的印象。随后，我们又参观了库车王府和龟兹博物馆，还欣赏了龟兹歌舞表演。

王府门前的街区非常热闹，街头风味小吃香飘四溢，文创工艺品、葡萄干、酸梅、巴旦杏、大核桃等琳琅满目，游客来往不绝。我们乘着小型观光车，听着解说，经团结大桥、龟兹小巷、花帽巷、门巴扎、文化探访路等景点，环绕老城街巷里弄，初步领略了老城的人文风情。下车后，我们又徒步参观各个景点，细品古城神韵。

色彩明快、雕花飞檐的古民居，小巷里弹唱的民歌艺人，临街的维吾尔族风格店铺作坊，满满的民族风情。沿着清朝时期的城墙遗址，我们走进连着克黑墩烽火台、库车大寺的蜿蜒小巷，这一路有精美的龟兹壁画，丝绸之路上的沙漠、驼队、驿站，还有库车赛乃姆歌舞表演等。

在库车行走，我们感受到了当地人的热情，也感受到了浙江和库车之间的深厚情谊。在房车营地，曾在浙江工作过的当地年轻人主动来与我们交谈。他告诉我们，库车的喜人变化，离不开浙江的帮助，特别是宁波援疆指挥部在库车文旅融合发展、老城提升改造等方面给予的大力支持。我们相信未来的库车会更加美好，两地结下的情谊，就如与房车营地一路之隔的宁波援疆林，郁郁葱葱、绿意绵长。

（本报记者 阿尔达克采访整理）

从旅游中发现美好

■ 王吉正 北京

我是北京市十一学校的一名中学生，马上就要开学了，每每想起这个暑期的黄山研学行，依旧回味无穷。

早在课文里，我就领略过黄山的风采，但百闻不如一见，坐在大巴车上在半山腰穿梭，看着两旁的奇松异石，我才真正明白“黄山归来不看岳”的意涵。尤其是松树，在云雾缭绕中若隐若现，坚韧不拔、苍翠欲滴，我不禁被眼前的美景打动。

除了美景，和同学们一起登顶黄山的过程也让我难忘。老实讲，我已经很久没有爬过这么高的山了。刚攀登了没多久，我就岔了气。老师和同学们于是便放慢脚步，一起陪着我走，为我加油鼓劲。路上还有许多石头，为了活跃气氛，同伴们就拉着我给这些石头起名字，一路充满欢声笑语。

登顶时雾比较大，风景有些看不清楚，但我觉得没关系，因为登山最重要的不是欣赏美景，而是我们的情感得到了进一步的巩固。

下山后，我们去拜访了当地的农民。叔叔阿姨们特别和善，带我们去摘玉米，为我们准备当天的晚餐。摘玉米的过程中，他们还耐心地教我们分辨农作物。我们学到很多在城市里学不到的农业知识。

在欢迎仪式上，舞龙表演给我留下深刻的印象。由于我个子高，在小伙伴里力气比较大，在同学们的鼓励下，我也加入了舞龙队伍，想比划两下。道具由当地的麦秆编织而成，看着简单，我却一点也挥动不起来。我忽然悟出一个道理，只有常常练习，才能举重若轻。

这次黄山之旅给我留下了深刻印象。这些经历给我带来力量，成为我人生中的宝贵财富。我也了解到，旅行不是简单的走马观花，而要从中发现美好。下次有机会，我一定会再去爬黄山，再去看叔叔阿姨们。

（刘笑轩采访整理）

在延边，被朝鲜族风情打动

■ 黄小漫 辽宁大连

我是大连理工大学的一名学生，暑期我来到吉林省延边朝鲜族自治州，领会这里多元融合的文化：“延大网红弹幕墙”前人流涌动，绿油油的麦田随风摇曳，青瓦白墙的朝鲜族民居独具特色……

由双语牌匾组成的“延大网红弹幕墙”是一个热门打卡点，附近热闹非凡。特别是到了夜晚，五彩斑斓的霓虹牌匾与城市的灯光交相辉映，许多游客都会在此驻足，举起一杯印有“延吉”字样的咖啡，留下一张照片，并体验特色的朝鲜族美食。无论是香气扑鼻的烤肉，还是酸辣可口的泡菜，抑或是软糯香甜的打糕，每一口都能满足味蕾。当地水上市场、西市场的美食摊位，也会让人大饱口福。

在延边，可以感受到浓郁的朝鲜族风情。在中国朝鲜族民俗园，我换上朝鲜族服装，穿梭于青瓦白墙的院落里。同时，在民俗园内“延吉有礼”礼品店，以朝鲜族传统的文化、人物、饮食、服装为特色元素的旅游商品让人目不暇接，我买了很多作为纪念。

繁华的城市之外，美丽的乡村风景如画。在延边州，我一共走过5个村子，其中印象最深的就是和龙市的光东村。放眼望去，大片绿油油的麦田连在一起，远处的绿水青山、蓝天白云令人心旷神怡。在麦田一旁的小火车上，不少父母带着孩子兜风，欢笑声此起彼伏。听当地村民说，光东村集民俗旅游、观光体验、风味餐饮等功能为一体，这也让当地村民在家门口得到更好的工作机会。

来玩的这几天，我恰好赶上“大学生暑期旅行‘就’在延吉”活动，在“人才延吉”公众号提交人才驿站申请，立即获得审批，可以享受5天4晚的免费入住；出示学生证，公交免费出行，畅通无阻。我还抢到了大学生专属消费券，购物、美食、门票等优惠叠加。我享受着美食、美景带来的快乐和满足，感受着多元融合、活力四射的文旅氛围。

（本报记者 门杰伟采访整理）

(责编：李依环、郝孟佳)