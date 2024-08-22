本报电 （王筱卉）近日，《地图上的中国史》青少版全10册由中国画报出版社出版，该书是作家李不白首部面向青少年的中国古代史通识读物，适合9—15岁中小学生阅读。

李不白毕业于武汉大学地图学专业，有十数年地理编辑经验，其作品《透过地理看历史》一度畅销。这套《地图上的中国史》通过历史与地理的融合、时间和空间的交织，为青少年读者了解中华文明构建起“宇—宙”的维度。

该书内容近280万字，含159幅全彩原创地图，282页重大事件地图专题，1282张书画文物彩图，全景式描绘了中华民族从远古神话时代到晚清鸦片战争的壮阔历史画卷。全书以时间为线，从政治、经济、文化、军事、社会5个维度构筑历史，以故事化的讲述方式、图文并茂的版式设计，结合语文、历史教材中的知识点构筑中国历史通识构架，并附有中国文学史大事全年表、5000年大事年表、中国历代疆域图册。

从地理视角讲历史，以山形水势解历代兴衰，是该书的与众不同之处，有助于青少年读者真正读懂读透历史大事件背后的基本逻辑。

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