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“慢火车”上的助农讲堂

张学鹏 侯继尧
2024年08月22日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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8月5日7时50分，地处黑龙江省小兴安岭的三等小站乌伊岭，开往佳木斯的6274次列车静静停靠在站台上。清晨的阳光洒下，列车裹上了一层金纱，连旅客脸上的笑也是金灿灿的。

28岁的展志欣和几个乡亲有说有笑上了车。自从他回乡开办了菌类养殖基地，曾经的乡亲都开始叫他老师，今天又有几个乡亲慕名来找他。

“志欣，又有新学员了？”担当列车乘务的牡丹江客运段列车长郑福刚走进车厢，看到展志欣眼前一亮。

“哥，尝个包子，猴头菇猪肉馅的，我们基地培育的新品种。”展志欣笑着递过去一个包子。

“这个不急，你先和我去3车厢，我们办了个山特产宣传展示会，还有3个小时才到站，你就在车上直接讲课吧，好多人等你呢。”郑福刚拉着展志欣就走。

44岁的郑福刚在这趟车上工作了8年，这趟车从乌伊岭开往佳木斯，途经伊春、汤原等23个站点，速度虽慢，站间票价只有4元钱，一直是沿线居民出行的重要交通工具。展志欣读书、工作、回家，都是坐这趟车，多年的交往，两个人也成了朋友。

在乡亲们眼中，展志欣是大家的骄傲，作为乌伊岭镇少有的大学生，年纪轻轻便在云南昆明一家食用菌公司任培训主管，年薪高，可就在两年前，展志欣却做了个意想不到的决定，辞职回乡。

“你咋想的？”有人问。

从“春城”昆明，回到偏僻的小兴安岭，这令乡亲们惊愕。

“咱家遍地是宝，我们抱着‘金碗’呢。”展志欣说。

乌伊岭出自蒙语，意为“长满树林的山岭”，这里山上长满红松，也盛产榛蘑、猴头菇等食用菌，自国家实施天然林资源保护工程后，当地居民开始转向林下经济，开展菌类种植，但因种植技术不过关，产品的品质始终达不到收购商的要求，销路一直不好，再加上地处偏远，村民收入也始终不高。

“我在大学专门学习研究食用菌，在昆明从事的也是野生食用菌科技种植，咱们家乡自然条件好，菌类多，我想带乡亲们一起开办菌类种植基地。”这就是展志欣的初衷。

回乡后，展志欣拿出多年来的积蓄，在乌伊岭林场创办了食用菌种植基地，专门培育种植以黑木耳、猴头菇、松茸等为主的食用菌，创办“红松林”品牌。之后，他又在伊春市山珍食用菌种植培育农民专业合作社，担任技术员，专为乡民传授食用菌种植技术。3年来，他共培训了400余名林区居民，指导开办了多个珍稀食用菌有限公司，由他指导创办的山珍品牌，年营业额达到1000万元。

大伙的钱袋子鼓了，展志欣却更忙了，来找他学种植的人越来越多，他一周就要两次往返乌伊岭和伊春，郑福刚所在的这趟“慢火车”，就成了他的“通勤车”。

“你想为家乡做点事，我们也搭把手。”郑福刚想到车上的乘客大多是沿线林区的居民，几乎家家都有种植需求，干脆在车上开一个“山珍大讲堂”，让过往的乡民都能免费听课。

在郑福刚和所在单位的建议下，今年6月，中国铁路哈尔滨局集团有限公司对6274次列车进行了装修，打造乡村全面振兴主题车厢，挂起菌类宣传展板，介绍种植知识。郑福刚所在车队党总支也行动起来，帮种植户对接佳木斯、鹤岗、双鸭山等地市山珍经销商。

“种植配料可以用新玉米芯和豆饼粉，比例要控制好，咱们北方天冷，每年二月份制袋，最好有恒温设备……”展志欣详细讲解着，大伙认真地听着。

(责编：李依环、郝孟佳)

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