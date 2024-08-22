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第二批“国优计划”试点高校公布

2024年08月22日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月21日电  （记者黄超）近日，教育部印发通知，公布第二批国家优秀中小学教师培养计划（以下简称“国优计划”）试点高校名单，包括山东大学、哈尔滨工业大学、首都师范大学等11所“双一流”建设高校和香港大学、香港中文大学2所香港地区高校。

　　据介绍，从2024年起，第二批“国优计划”试点高校通过推免或在读研究生二次遴选进行招生，重点为中小学培养研究生层次高素质科学类课程教师。这是推动高水平高校为中小学培养研究生层次高素质教师，夯实拔尖创新人才培养基础的进一步举措。

　　通知要求，省级教育行政部门积极支持“国优计划”研究生培养工作，每个省份推荐不少于5所省域内优质中小学作为“国优计划”教育实践学校；要求试点高校加强“国优计划”统筹，完善招录考核流程，切实遴选有志从教且适合从教的学生攻读，并构建特色课程体系，强化理想信念教育与教育家精神引领，重视人工智能、交叉学科、STEM（科学、技术、工程、数学）教育相关课程建设，注重教育与理工农医结合，科技教育与人文教育结合。

　　通知强调，要畅通学生从教通道，要求各地根据“国优计划”研究生取得的中小学教师资格学段与学科，积极推动“国优计划”研究生到中小学任教；鼓励各地探索试点高校与优质中小学建立“订单”培养合作关系。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月22日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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