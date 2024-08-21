业务述评：（2015年5月25日～2015年5月31日）

本周稿情的突出特点，是人物稿多。《逐梦英才》《德耀中华》《劳动者之歌》《最美基层干部》《2015创业者》《点赞中国》等栏目在各版落地开花。让小编们为之欣喜的是，来稿质量普遍较高，有时虽一晚看稿两三万字，也不觉疲乏。过来两年，社领导反复强调“讲好故事”、抓业务的本领要“强起来”等要求，大家确是有了深刻领会。

写人物报道，贵在让人物“动”起来，将人物放在动态环境中来展现，本周多篇稿件体现了这样的追求。

例如，5月25日6版头条《“喜喜连长”坚守昆仑四十载》（韩立群）中，“喜喜连长”张永进关心维吾尔族牧工吐逊·巴特的故事，讲得尤其精彩。

一年春天，听说牧工吐逊·巴特从马上掉下来，胳膊摔断了。张永进来到家中看望。

破旧的土炕上，两个孩子正在玩耍。吐逊·巴特不好意思地说：“两个孩子在外边玩，两个孩子在床上玩，两双鞋换着穿。”

张永进摸摸孩子的头，出去了。

一阵子过后，他提着一袋面粉、4双鞋回来，拿出2500元钱递到吐逊·巴特手中，“去买几只母羊，地要会种，羊也要养，才能富起来。”

张永进帮助吐逊·巴特垒起了羊圈，又筹集2000元钱帮他买回种子和肥料，把地种上。隔段时间，张永进都要骑摩托车跑38公里山路来帮忙。

一天，张永进看见吐逊·巴特的孩子在哭。

“怎么了？”

“娃娃要上学，没钱……”吐逊·巴特嗫嚅道。

“这么小的孩子，不能让他去放羊啊。学费我来交。”张永进说。

吐逊·巴特的眼泪一下涌出来。他知道，张永进并不富裕，一件夹克衫已经穿了好几年。

两年后，吐逊·巴特的羊发展到30多只，苜蓿和核桃也开始丰收。

400多字，分成11个自然段，全是短句，其中5个自然段为对话，另外6段也很少陈述性语言，多为两人的互动。

“两个孩子在外边玩，两个孩子在床上玩，两双鞋换着穿。”——不用细致描述房子的破烂、衣衫的褴褛，寥寥数语，贫困之状跃然而出。

“张永进摸摸孩子的头，出去了。”“一阵子过后，他提着一袋面粉、4双鞋回来，拿出2500元钱递到吐逊·巴特手中，‘去买几只母羊，地要会种，羊也要养，才能富起来。’”没有过多着墨，一个话语不多、朴实真诚的“喜喜连长”如在眼前。

“吐逊·巴特的眼泪一下涌出来。他知道，张永进并不富裕，一件夹克衫已经穿了好几年。”——张永进的生活状况没多说，“一件夹克衫已经穿了好几年”，这样的细节就是最生动的注解。而且，这个细节来自他救助的对象巴特眼中，在隐含的对比衬托中，“喜喜连长”“用心用情，才能成一家人”的朴素情怀表现得更加真挚、深刻。

再看一稿。

5月26日12版《让梦想照进方里村》（李增辉），主角陈建明在文中没一处“正面露脸”，形象却很鲜明，全是通过他人的讲述勾勒出来的。

“老陈，到家里歇会儿吧！”白墙灰檐的长巷里，绿荫掩映，一位老汉热情地跟身边的大高个说着话。老汉嘴里的老陈叫陈建明，52岁，河北石家庄市纪委干部，驻方里村工作组组长、村支部第一书记。

“老陈刚来时，我们不欢迎，不稀罕，不搭理。”2014年春节刚过，陈建明带着两个小伙子，兴冲冲地来到方里村，结果三进方里，愣是没找到地方住。

——这是文章的开头。

“村里以前是‘水泥路’，水和着泥的路。”60多岁的李占明打记事起，村里就没一块能下脚的干净地儿。

如今李占明家门口多了个小公园，街坊邻居一起在这里聊天。

——这是正文第一部分讲述的故事。

李文学自称是“钉子户”，路修到他家门口，被他逼停了工。

李文学服气了。听说村里要搞宣传栏，李文学还要求把宣传栏钉到他家墙上。

——这是正文第二部分的主要故事。

这篇报道给人印象最深刻的，就是对比手法的运用。文如看山不喜平，静止的故事是不受欢迎的，读者最爱看的是动起来的故事，人物故事也同样，而对立元素轮番出现，对比中就形成了强烈的交锋、变化的动感，令人物形象更鲜明。

要让人物“动”起来，就要多用动词，少用形容词。为什么？一是形容词的主观色彩浓，为了保持新闻的客观性，应尽量避免；二是用形容词文章的行进速度慢，多用动词文章的节奏强，进程快。形容词模糊，而动词具体，鲜明，能让故事讲得更生动，让读者更有身临其境感，增强新闻的现场感和真实感。

5月29日4版《罗祥均面对危险“让我来”》（杨文明）就是一篇善于多用动词的好报道，以文章开头为例：

洪水冲刷过的山路坑洼不平，学生、同事、亲友抬着罗祥均的遗体，却始终不肯放下。镇雄县鱼洞乡中心学校校长邓书学脱下外衣，盖在罗祥均身上，泪水夺眶而出，“罗老师，咱们回家吧！”

面对暴雨山洪，是自己避险，还是察看学生是否安全？鱼洞乡中心小学副校长罗祥均义无反顾选择了后者。

百把字连续用了五六个动词，文字立刻灵动起来，表现力大大增强。

5月26日17版《罗运仙：一生护林不言悔》（郝迎灿），文章一开头就是人物的一串动作：“每次走到林场的路口，罗运仙总是习惯性地停下来，用手拍拍自己当年栽下的树，目光顺着树干慢慢移到树梢，入目满是郁郁葱葱。”

文字左下方配着一张照片，恰是老人手扶树干，深情仰望大树的画面，文字图片相得益彰，将老人对林地的情感表现得淋漓尽致，令人信服。

郝迎灿写的另一篇稿，5月20日9版《战场之外亦英雄》是这样开头的：

王明礼，曾在老山、者阴山战役中坚守阵地，痛失左腿，并被记二等功一次、三等功两次。退伍返乡后，不因残疾给国家提任何特殊要求，不论是在收发员的普通岗位上，还是在驻村帮扶的工作中，王明礼兢兢业业，用实际行动诠释着共产党员的风采。

一对比就会发现，这个开头不如上篇。像这样以概括性、评价性语言开头的人物稿，一度十分流行，现在也不少见，本周的稿中仍有多篇。

2015年，中国自主知识产权的原创抗癌新药西达本胺获准全球上市，让淋巴瘤患者得到了福音。这让‘微芯生物’声名鹊起，轰动世界，也让更多人了解其创始人——‘新药研发斗士’、‘千人计划’创业导师、深圳微芯生物科技有限责任公司总裁鲁先平。

（5月23日4版《用所学回报祖国是我最大的梦想》）

非典、手足口病、甲型H1N1流感、H7N9禽流感……近年来，伴随这些传染病疫情，总有一个名字被提及——李兰娟。

她是中国工程院院士，我国传染病学领域领军人、国家内科学（传染病）重点学科学术带头人、浙江大学附属第一医院传染病诊治国家重点实验室主任、感染性疾病诊治协同创新中心主任。

（5月26日4版《阻隔疾病让希望传播》）

即使是报道已经去世的人物，也可以让他“动”起来。请看《“四有”书记谷文昌》的开头：

他已经去世34年，却仍为当地民众深深怀念；

他带领群众植下的满岛木麻黄，如今已长成防风固沙的茂密森林；

习近平总书记撰文称赞他“在老百姓心中树起了一座不朽的丰碑”；

老百姓尊他为‘谷公’，‘先祭谷公，后祭祖宗’，成为当地多年的习俗；

他就是谷文昌，福建省东山县原县委书记。

刚刚过去的清明节，东山的父老乡亲，扶老携幼，络绎不绝，又一次拥至谷文昌墓前，献一捧自己采摘的花草，放一盘自家做的吃食，燃一根他生前最爱抽的香烟，寄托无限缅怀。

古人云：“山之精神写不出，以烟霞写之；春之精神写不出，以草树写之。”逝者已矣，自然无法“动”，然而可以通过逝者与他人的关系以及缅怀者系列动作的呈现，巧妙完成对逝者形象的塑造，记者用眼睛捕捉到群众清明时节自发祭悼谷公的细节，气氛、神态、动作等具体的信息和细节，把读者带入现场，带入所要报道的内容。

为何“落入俗套”？有个很重要的原因，就是没以为“俗”。人物报道一定要把人物放在动态环境中来展现的意识还没在心底扎根。新闻事实说到底是人的活动的事实，人物报道更应是人的活动的报道。我们想把报道的这些先进人物的事迹传播开去，不能要求传播对象接受你对人物概括的那些抽象认识，而要捕捉人物可感、可信的行为、语言、状态，让读者从你的描述中获得一种感性印象。你笔下的人物“动”起来了，才能使受众从感官到心理也处于一种活跃的状态，参与到新闻传播过程中来。

让人物“动”起来，是让人物“立”起来、“活”起来的根本途径。“动”，既指人物本身的动作，也指人物与他人的关系互动。而要抓住这些细微的言行、微妙的关系，方法只有一条，就是记者采访要多“动”——多动腿、多张嘴、多用脑，深入到与人物相关的环境中去，扎扎实实采访。

(责编：耿聪、熊旭)