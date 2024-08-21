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讲好故事，从头坚持别摇摆

2024年08月21日10:30 | 来源：“人民网+”客户端
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业务述评：（2015年2月9日～2015年2月15日）

“远处山上传来石头掉落的声音，只见一只雪豹正追逐一群北山羊。两者都是登山之王，你追我赶，在陡峭的悬崖和崎岖的山隙间如履平地。几番角逐后，一只北山羊幼崽不幸失足，摔死在山崖，成了雪豹的美餐。这是近日天山考察队近距离目睹的雪豹捕食的惊险场景。”这是《天山雪豹种群逐渐恢复》（27日16版）的开头，有场景、有动作、有对比，画面感强，动感十足，虽是篇小稿子，可依然是个吸引读者的好故事。

在编委会不断强调讲好故事的形势下，文风有了很大改观，可读性不断增强，但大家还是在讲故事上摇摇摆摆，有时讲有时不讲，讲得也时好时坏。

本周有两篇头版头条，故事讲得各有特色。

农民变市民，到底难不难？魏青梅有发言权。短短3年，她赶上大棚改，拆掉一处旧瓦房，免费分到两套新楼房；从污水横流的老村，搬进设施齐全的新社区。“村集体预留8000平方米商业房，租金共享，替农民交水费、物业费、医疗保险、养老保险！”《郑州大棚改家门口城镇化》（26日）从具体的人说起，与生活紧密联系；

“爱打电话，爱发短信，爱装警察、装检察官、装法官，爱说电话欠费、恶意透支、法院传票、账户安全，其实就是个电信骗子，请立即拨打110！”4月25日，石家庄市新华区民警李志辉，放弃休息时间，来到和平二社区，针对近期电信诈骗案件增多现象，对着一大帮老大爷、老大妈绘声绘色地就案说法。《河北过半党员当志愿者》（30日）从场景说起，与社会问题结合紧密。两篇稿子都关系到老百姓的痛感，又有人物的命运感和生动的画面感，颇能吸引读者。

梳理本周来稿，挺有意思，同一类型、甚至同一栏目的稿子，讲故事的水平很有对比性。

先看一组写人物的稿子。

走进技校那一刻，谢元立便与焊接这门手艺牢牢“焊”在了一起，只是没想到日后的人生也会如焊花般绚烂精彩。《谢元立：用青春和智慧点亮焊花》（27日9版头条）开头，一个“焊”字，真是传神，既与主人公谢元立的身份相符，又表现了他一生与这个行业的紧密联系：他的人生也如焊花般绚烂精彩。

同一天、同一版面的右肩，《大洋深处金刚钻》写的是中海油981作业团队，这是一个177人的团队，又如此优秀，其中的精彩故事，肯定不少，完全有条件超越谢元立稿成为头条，但作者是这样开头的：

作为目前我国最先进的海上钻井平台，中国海洋石油集团公司“海洋石油981”从诞生的那天起就受到世界的关注。

这样平淡的叙事，又能引起多少读者的兴趣呢？

同样写人，《高级技师杨杰有技术就要传给更多人》（29日16版）是这样讲故事的：

在安徽淮北矿业集团朔里矿业公司，有个“杨杰讲堂”，是国内首个以一线工人名字命名、培训现代工业自动化控制技术的可编程逻辑控制器实训工作室，也是首批国家级技能大师工作室。

虽然也有场景，但整体是静态呈现，缺乏动感。讲故事就要讲最新鲜、最具体、动感最强、场面最有戏剧性的。或许，记者再挖掘挖掘“杨杰讲堂”的现场，就能讲出一个更吸引人的故事。

有些记者写人会讲故事，但写调查稿就不会讲了。

近年来，广东东莞社会资本举办的医疗机构借助高等医学院校资源优势，在设备、人才等方面下重本，技术及服务不断提升，逐渐赢得市民的信赖，成为医疗改革的重要推手和医疗服务市场的重要补充。（《东莞民营医院撞破“玻璃门”》28日13版）

一段时期以来，劳动关系事件频发，引发社会关注，成为矛盾焦点。（《劳资诉求该咋对接》29日6版）

这种文件式的语言，从概念开始，很难吸引读者。其实，讲故事并不局限于某种题材，调查稿更应该用事实说话，更应该讲好故事，以所调查的问题为导向，激发读者的阅读愿望。

老陈到公积金管理中心一查，傻眼了。工作了一辈子，临退休的老陈想把一直扣缴的公积金取出来，装修一下，迎接晚年生活。可公积金管理中心的人说，老陈根本就没有公积金账户。

《我们的公积金咋没了》（29日16版）开头就这样讲故事，绘声绘色，一波三折，短短不到一百字，不但讲了故事，还切了题，读者清清楚楚知道接下来要说“公积金没了”的事儿，但到底怎么说？老陈的公积金到底去哪了？这事儿咋解决？都吸引读者不得不读下去。

“乡镇卫生院的韦坚全，终于成了‘县医院的人’。”《乡医院“找婆家”》（27日13版）从人物命运发生变化说起，韦坚全咋就从乡镇卫生院的人变成县医院的人了呢？“去年11月，广西上林县三里镇中心卫生院加挂‘上林县人民医院三里分院’牌子，正式被县医院‘收编’。”一句话点明原因，接下来就要讲如何“收编”、“收编”后有些啥变化、碰到了啥困难，也是娓娓道来，引人入胜。

同是讲故事，讲什么样的故事，怎么讲，效果也不一样，且看三篇“一带一路”系列稿件。

福建泉州东湖路，一座外形宛如古代帆船的白色建筑，静静地泊在绿树蓝天下，如一艘远航归来的海船缓缓驶入港湾，两片硕大的风帆高耸云天。这就是泉州海外交通史博物馆，简称泉州海交馆。

《泉州干劲足步伐稳》（27日1版）语言优美，但过于静态，且描述了一个过去完成时的状态，文中倒数第二段列举了多个场景，其实都可以展开，选任何一个场景放在开头，都可以讲一个现在进行时的故事。

郑州机场。185条航线，繁忙起降，覆盖除非洲之外全球主要经济体，去年37万吨货邮吞吐量，联通四方。而今，登高远望，二期扩建工程步调铿锵。年底，郑州机场客运能力将提升至每年2900万人次，货运能力升至每年50万吨。

《郑州谋划远措施实》（30日1版）倒是从当前切入，试图动态化，但太泛，有点儿概念化，不够具体，因此不够生动。

清晨，迎着渤海湾初升的朝阳，天津港集装箱堆场的装车现场，十余个装有来自日韩进口汽车的集装箱，将搭乘天津港至二连浩特的铁路班列发往二连浩特口岸，最终出口到蒙古国。海铁联运为日韩等地商品发往欧洲、蒙古国搭建了快速通道。‘在传统路线下，货物从日本海运到俄罗斯圣彼得堡需要70多天，但通过天津港上岸，再由铁路运经满洲里或二连浩特运往圣彼得堡只需要25天左右，运输时间大幅缩减。’天津港物流发展有限公司市场事业部副经理罗津介绍说。

《天津优势多行动快》（26日1版）的开头从明确、具体的人物和事件切入，还有直接引语，讲故事的指向是对的，白璧微瑕的是语言不够凝练，若再简洁些，故事更精彩。

讲好故事，归根到底是个意识问题，有了讲故事的意识，肯定能找出精彩故事来。以《一户年均节水五十吨》（25日10版）为例，“在河北石家庄2014年度‘环保达人’颁奖现场，55岁的王方神采奕奕。苦心研究10多年之后，他发明的节水马桶开始走向市场。”开头的确是个场景，现场感也很强，但能不能更吸引人呢？接着往下看，“这种用半杯水就能冲净的节水马桶，颠覆了传统马桶的设计思路，一户人家每年可节水近50吨。”这句话提供的信息难道不是更有意思吗？正常情况下冲马桶需要多少水，相信大家都有个概念，与“半杯水”相比，反差可真是大，如果直接拿这个“半杯水”开头的话，是不是戏剧性、对比性更强烈些呢？故事要讲得精彩，就要把那个最抓眼球的点拎出来。

其实，每篇稿子都是记者深入采访的结果，采访中不可能没有亮点，记者需要做的就是坚定树立讲故事意识，把最亮的、最新的、最打动自己的东西放在最前面，讲故事，从头开始，不要摇摇摆摆，把亮点埋没在琐碎叙事中。

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

（选自《人民日报记者说：典型人物采访与写作》，未经许可，不得转载。）

(责编：耿聪、熊旭)

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