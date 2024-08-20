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给未来埋一颗种子 上海萌娃暑假组团寻访匠心模范

2024年08月20日10:51 | 来源：人民网-教育频道
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日前，上海市徐汇区开展了一场暑期中小学生“匠心模范寻访”体验一日营（夏令营）活动。作为“劳模工匠进校园”行动全国示范课，活动让同学们体验到更具现场感、互动感、体验感的精彩课程。

上海市徐汇区推出暑期中小学生“匠心模范寻访”体验一日营（夏令营）活动。徐汇区总工会供图

上海市徐汇区推出暑期中小学生“匠心模范寻访”体验一日营（夏令营）活动。徐汇区总工会供图

今年暑假，上海市徐汇区总工会推出的中小学生“匠心模范寻访”主题活动受到同学们的追捧。活动由徐汇区总工会联合十大实践基地共同组合发力开展，让同学们通过一天时间，感受不同行业劳模工匠带来的组团式体验。

首发团上，徐汇区总工会结合全市新就业形态劳动者服务月，安排首批15位徐汇环卫职工的子女参加，孩子们在全国劳模、上海工匠王海斌，上海市劳模程流风等的带领下，参观电工室、木工室；随后又在徐汇区牙防所了解做一颗假牙所需繁复的工序；在干文华技能大师工作室和刘福焕工匠创新工作室亲手制作甜品。

一日营首发团探访技能大师工作室并现场开展实践体验活动。徐汇区总工会供图

一日营首发团探访技能大师工作室并现场开展实践体验活动。徐汇区总工会供图

参加活动的同学们纷纷表示，能与劳模工匠零距离接触，是一次难得的学习机会。这次活动不仅让他们领略了劳模工匠的风采，更深刻理解了责任、敬业、创新的重要性。今后，无论是面对学业的挑战，还是参与社团的活动，都要以高度的责任感和精益求精的态度去对待。

据悉，下一步，徐汇区总工会将根据同学们的需求，进一步扩大实践基地的覆盖面，增设更多参观体验的项目，让“劳模工匠进校园”活动常态化开展，在更多的中小学生心中播下一颗颗“匠心”的种子，镌刻下“模范”的印记。

(责编：崔競文、刘凡)

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