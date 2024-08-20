原标题：善用增值评价，助力从“育分”转向“育人”

6月底，湖南省长沙市教育局发布《教育评价数字化转型，让学生成长看得见——2023年长沙市普通中学教育质量综合评价报告》（以下简称评价报告）。评价内容包括学生成长、教师成长、学校发展三个部分，涵盖学生心理健康、科学素养两个专题。同时，长沙市公布了“低进高出、高进高出”、特色发展等“学业增值+能力素养”发展较好的学校名单。

作为全国首批中小学教育质量综合评价改革实验区，长沙市已连续8年向社会发布教育质量综合评价报告。从2013年起，长沙市积极探索“从入口看出口、从起点看变化”的增值评价，采取建构指标体系、迭代评价模型、探索实施路径、强化结果应用等措施，努力解决“唯分数、唯升学”顽疾难除、学校办学动力不足、教育功利化倾向严重等问题，推动教育从“育分”向“育人”转变。

长沙市教育科学研究院教育质量监测与评估中心主任邹良介绍，评价报告基于不同基础，开展分类评价，坚持“不比基础比进步，不比背景比努力”，将学校学生成绩与增值进行组合分析，将学校学业发展特征划分为引领型、稳定型、中等型、潜力型、待提高型，对高位运行学校、低入口学校、新建学校和特色学校的学业增值及相关因素综合发展状况进行分类分析，引导学校改变“唯分数”观念，树立科学教育质量观。持续跟踪分析学生学习兴趣、科学素养、劳动素养、心理健康和教师评价素养等状况，为学生、教师发展轨迹进行数据画像，呈现成长动态。

在多把“尺子”的评价标准之下，全市学校都找到了自己的发展定位，从“一列纵队”转向“多列纵队”，一批原本群众认可度不高、发展不理想的学校在综合评价的推动下“异军突起”，赢得广大家长学生认可。这就改变了传统的仅以升学率评价学校办学质量的倾向，推动学校从“育分”向“育人”转型，让所有学校都能体验到办学成功的价值感，从而调动了不同类型、不同层次学校的办学积极性。

在很多家长和学生看来，2017年成立的雅礼洋湖中学，就实现了学生培养的“低进高出，高进优出”。

“教育，特别是高质量的教育，不是为了达成某些指标，也不是为了提高分数和升学率，而是面向未来经济发展和社会建设的需求，促进学生全面而有个性的发展。”雅礼洋湖中学副校长刘清认为。

刘清表示，要实现学生的全面发展，必须基于由“提高分数”向“培养素养”转变的育人观念，实施多维度的育人策略。雅礼洋湖中学以培养德智体美劳全面发展的学生为目标建设校本课程，构建包括“德行正雅、智力博雅、身心健雅、美趣高雅、劳动奋雅”五个维度的育人理念，坚持育人体系化、体系项目化，为学生终身发展奠定坚实基础。

对农村学校而言，教学质量是否被认可，学生人数变化是最直接的“风向标”。长沙市宁乡市五里堆中学一没区位优势，二没硬件优势，三没师资优势。如此困境，如何提高质量呢？

“我们选择从课改入手，向课堂要质量，引导教师从‘管学生’向‘服务学生’转变。”五里堆中学校长邓泽华告诉记者，五里堆中学学生的评价是多维度的，学校进行的劳动与社会实践、综合素质培养等评价都非常有特色。当前，学校已成为长沙市“未来学校”项目建设校。“教师不愿走，学生愿意来，学校教育教学生意盎然。在这里，老师的努力成就了学校的品质，学校的品质成就了老师们的幸福。”邓泽华说。

为改变当前综合评价结果应用受众面窄、实效性不强的现状，长沙市多措并举推进结果应用，变“束之高阁”的评价报告为务实管用的行动指南，用好质量评价“助推器”，激发学校办学活力。一方面，构建“立体多维、回应热点”的指标体系，解决“评什么”的问题；另一方面，形成“靶向改进、促进发展”的应用范式，解决“怎样用”的问题。

刘清说，每年学校的《教育质量综合评价报告》都会详细展示评价结果、学生成长、教师成长、学校发展、影响因素分析、总结与建议等内容。学校按照相关维度，参照增值评价数据，不断补短板、找亮点、聚合力，实现学校高质量育人。比如，学校在探索精准教学、科学减负的方法和提升学生学习力、内驱力上下足了功夫，目前作业设计、智慧教学等方面已形成一定特色。

（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、孙竞)