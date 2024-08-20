原标题：山东青岛：“真金白银”激励研发投入

记者8月18日从青岛市政府办公厅获悉，《青岛市进一步提升全社会研发投入若干政策》（以下简称《若干政策》）近日发布。《若干政策》通过鼓励企业加大研发投入、构建多元化投入机制、建立研发导向激励机制等举措，充分激发各类创新主体和社会力量投入创新的积极性。

在鼓励企业加大研发投入方面，《若干政策》提出，实施企业研发投入财政补助政策，对符合规定的企业，按年研发投入总量或增量给予分档分类支持（基础研究投入可按两倍计入）。例如，研发投入1000万元（含）—5000万元，且研发投入经费较上年度增长30%及以上的企业，对增量排名前50位的按不超过新增额的10%给予奖补，单个企业最高奖补150万元；研发投入5000万元（含）—1亿元，且研发投入经费较上年度增长20%及以上的企业，对增量排名前30位的按不超过新增额的10%给予奖补，单个企业最高奖补200万元；对研发投入10亿元（含）以上，且研发投入经费较上年度增长8%及以上的企业，单个企业一次性给予500万元奖补。

同时，《若干政策》多措并举支持企业开展研发活动，引导企业按照“有场地、有人员、有投入、有设备、有项目、有制度”的条件，加快建设企业内部研发机构。

具体来看，青岛支持企业研发总部建设，对新引进且年研发投入额达1000万元及以上的研发总部，按不超过当年研发投入额的5%给予一次性奖补，最高奖补500万元；实施企业研发活动“一清零一提升”行动，到2027年，力争全市营收5000万元以上规上制造业企业无研发活动企业实现“清零”，规上制造业企业研发活动覆盖率提升到70%左右。

为增强青岛高校院所、医疗机构研发能力，《若干政策》提出，积极引进国内外知名高校院所、科学家及科研团队等来青设立新型研发机构。同时，青岛将分级分类培育提升医疗机构创新能力，将科技创新、成果转化和人才培养作为医疗机构研发能力评价的重要因素。青岛还将搭建临床医学研究中心体系，对符合条件的国家临床医学研究中心分中心和省、市临床医学研究中心，给予最高200万元奖补，对新获批的国家临床医学研究中心给予最高1000万元奖补。

对于研发投入资金来源，《若干政策》提出，构建多元化投入机制。青岛将优化财政科技资金配置方式，带动企业和社会资本加大科技投入。例如，青岛将深化财政科技资金“拨改投”改革，每年以股权投资形式支持一批科技型企业开展科技研发。同时，青岛将适度提升企业研发项目联动投入比例，引导企业加大科研经费投入；鼓励金融机构加大对科技型企业信贷支持和保险保障力度，引“金融活水”灌溉“科技之花”。

（记者宋迎迎）

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