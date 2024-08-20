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山西出台晋创谷建设工作方案

2024年08月20日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：山西出台晋创谷建设工作方案

8月17日，记者从山西省政府办公厅获悉，《晋创谷创新驱动平台建设工作方案》（以下简称《方案》）近日公布。晋创谷是山西举全省之力打造的创新驱动平台，《方案》进一步明确了晋创谷的总体要求、建设布局与条件、重点任务、保障措施等，指导全省11市因地制宜高质量建设晋创谷，推动科技成果加快形成新质生产力。

目前，晋创谷已在太原、大同两市挂牌，其他9市也依托各自创新资源，筹建各具特色的晋创谷平台。《方案》提出，结合“晋创谷·太原”和“晋创谷·大同”工作经验，统筹全省和各市产业布局，重点选择工作主动性和积极性高、科技创新基础较好、科技成果转化特色突出、对周边区域辐射引领作用强的省级以上开发区、园区建设。其中，要以山西设区市、山西转型综合改革示范区为建设主体，依托至少一所山西省内外高校，在属地省级以上开发区、园区内规划设置晋创谷创新驱动平台，开展全域性科技成果概念验证、中试熟化、企业孵化和产业化的试点及示范。

《方案》明确晋创谷9项重点任务，包括聚集各类科技创新主体资源、组建高水平专业化市场化运营机构、加强科技型初创企业的引育和孵化、围绕产业创新推动科技成果转移转化等。

《方案》要求晋创谷建立“专业化+市场化+功能化”发展运营公司，面向省内外引进懂技术、懂资本、懂产业的核心运营管理人才，重塑科技成果转化管理服务流程，提升技术转移队伍服务能力，建成“创新+成果+资本+社会参与”全链条、全周期的专业化服务体系。

（记者赵向南）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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