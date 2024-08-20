原标题：北京发布“人工智能+”行动计划

科研人员在调试机器人。新华社记者 金立旺摄

记者8月18日从北京市科委、中关村管委会获悉，北京市发展改革委，市经济和信息化局，市科委、中关村管委会近日联合发布《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024—2025年）》（以下简称《行动计划》），从标杆应用、示范应用、商业应用三个维度推动人工智能应用落地，构建大模型赋能经济社会发展全景图。

《行动计划》明确了发展目标：2025年底，通过实施5个对标全球领先水平的标杆型应用工程、组织10个引领全国的示范性应用项目、推广一批具有广泛应用前景的商业化应用成果，力争形成3—5个先进可用、自主可控的基础大模型产品，100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例。

“超大市场规模、海量应用场景，是我国发展人工智能的相对优势。”北京市发展改革委党组副书记、副主任林剑华介绍，北京将依托首都优势行业资源和科技创新能力，围绕机器人、教育、医疗、文化、交通等5个领域组织实施一批综合型、标杆型重大应用工程，促进大模型核心技术突破，增强人工智能工程化能力，提高重点行业科技水平和服务质量，形成大模型行业应用新生态。

具体来看，在“人工智能+机器人”领域，北京将整合创新资源，结合真实场景需求，推出融合具身智能的机器人，以应用牵引具身智能迭代演进；在“人工智能+教育”领域，北京将重点汇聚本市优质教学案例、讲义素材、施教方法以及学生心理健康、公序良俗常识等教学知识，培育跨学科、跨学段的教育大模型平台；在“人工智能+医疗”领域，北京将构建医疗监管机制创新、医院与医生科研成果收益均衡以及医院信息系统智能化升级的三者合一“北京医生”医疗大模型平台；在“人工智能+文化”领域，北京将汇聚文学作品、历史建筑、文化遗迹、景点信息等优质文旅数据，推动人工智能与文旅深度融合，支撑文化大模型服务平台；在“人工智能+交通”领域，北京将基于大模型生成道路、车辆、人流、天气等仿真数据，加快自动驾驶仿真训练，优化车路云网一体化技术路线，探索FSD、ASD等单车智能技术，建设智能、高效、安全的城市交通网络。

为了让标准化、可复制的大模型行业应用加快落地，北京还将围绕科研探索、政务服务、工业智能、金融管理、空间计算、数字营销、司法服务、广电传媒、电力保障、内容安全等10个行业细分领域，支持市级行业主管部门、相关区、行业应用企业与大模型企业联动结对，突破场景落地共性难点。

在商业化应用方面，北京市经信局总经济师唐建国介绍，北京将从小切口、实场景入手，重点面向教育、医疗、文化等行业细分应用场景，支持大模型企业、系统集成服务商、行业用户等开展应用，鼓励开发智能体、智能助手等大模型应用，发挥技术革新对行业应用的赋能作用。

北京市科委、中关村管委会有关负责人介绍，北京将布局建设一批人工智能应用场景联合研发平台，通过整合行业资源和高质量数据、开放行业场景需求、建设联合研发环境，吸引汇聚优质创新团队，共同推动人工智能行业应用及产业落地。

（记者华凌）

(责编：郝孟佳、李昉)