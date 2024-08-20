原标题：首届全国高校思政课教师教学法特训营在天津开营

首届全国高校思政课教师教学法特训营19日在天津开营，来自浙江、江苏、云南等21个省（自治区、直辖市）的100余名思政课教师齐聚一堂，交流思政课教学经验。这是国内首次以提升高校思政课教师教学方法创新运用能力为目标开展的全国性专门培训。

本次特训以提高学员教学针对性和吸引力为核心，根据培训班特点和教师困境，安排各领域专家从教学设计、逻辑论证、案例精选、语言表达、网络运用等五个教学法维度进行专题授课和实践指导。

特训营打破了地区、校际、专业等多重壁垒，构建了“名家示范+名师支招+导师解惑+展示反馈”四位一体培训体系，邀请思政领域、演讲领域知名专家和思政课领域教学名师讲授高水平示范课、分板块做教学法专题辅导；对学员实行“一对一”实操指导，通过听课感悟分享、团队素质拓展、实践研学交流、磨课展示互鉴等“沉浸式”教学法训练体验，互琢互磨研思政，互学互鉴共成长。

据介绍，天津市学校思政语言表达能力训练中心自设立以来，共为天津市各学段的千余名思政课教师提供了语言训练，深受学员好评。（记者董山峰、刘茜、王艺钊）

(责编：李昉、郝孟佳)