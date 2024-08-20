原标题：甘肃定西培育壮大“三高”企业

记者8月17日从甘肃省定西市获悉，近日出台的《定西市培育壮大高技术高成长性高附加值企业实施方案（2024—2026年）》（以下简称《实施方案》）提出，遴选提升壮大一批高技术、高成长性、高附加值（以下简称“三高”）企业。此举旨在积极培育实体经济发展新动能，积聚高质量发展新优势，加快发展新质生产力。

根据《实施方案》，“三高”企业必须同时满足四大条件：企业为高新技术企业或“专精特新”企业或行业骨干企业、上年度主营业务收入达到1亿元以上、上年度主营业务收入增速高于10%或年度纳税总额超过500万元、上年度研发经费内部支出占主营业务收入比重不低于3%。

《实施方案》明确，对新认定的“三高”企业、高新技术企业分别给予10万元、5万元奖励资金，对新认定的国家级、省级技术创新中心等科技创新创业平台分别给予20万元、10万元奖励资金，对新认定的市级技术创新中心等科技创新创业平台给予2万元奖励资金。对新引进的“三高”企业，认定为国家高新技术企业的，一次性奖励100万元。

《实施方案》主要从创新主体不断壮大、创新能力明显提升、主导产业更加突出、带动作用更为明显四方面提出了培育目标。《实施方案》提出，到2026年，力争培育“三高”企业15家、科技型中小企业275家、省级科技创新型企业110家，“三高”企业研发经费内部支出占主营业务收入比重普遍达到3%以上；新增规上工业企业150家，新建创新联合体、产业研究院6个，全市企业研发经费支出占全社会研发经费支出比重超过65%。

（记者颉满斌 通讯员黄军德）

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