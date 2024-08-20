原标题：父母沉迷手机有损孩子心理健康

加拿大科学家开展的一项新研究表明，与同龄儿童相比，那些父母过度沉迷智能手机的孩子更易出现焦虑、注意力问题，甚至多动症。相关论文发表于新一期《美国医学会杂志·网络开放》。

研究负责人、卡尔加里大学心理学副教授谢里·马迪根解释说，当儿童的情感和身体需求一直被忽视，或反应不当时，会增加他们罹患心理疾病的风险。

以往研究发现，一些婴儿的父母平均每天在智能手机上花费5个多小时；另一项研究则显示，68%的家长承认，在与孩子互动时，他们经常被智能手机分心。也有研究表明，智能手机等“技术干扰”偷走了父母对孩子的关注、亲子对话和玩耍时间，甚至导致儿童受伤风险增高。

在最新研究中，马迪根团队研究了1000多名9—11岁加拿大儿童的数据。这些孩子还接受了各种心理健康问题的评估，包括焦虑、抑郁、多动和注意力不集中。9—11岁这个年龄段是大脑发育的敏感时期，且与心理健康问题的风险增加有关。

研究结果表明，父母在智能手机上花费太多时间与较高水平的儿童焦虑症有关，也与发育后期青少年注意力不集中和多动症的增加有关。

（记者刘霞）

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