本报记者 黄敬惟

孩子们正在体验古法制玉。

中国非物质文化遗产馆供图

在琳琅满目的非遗市集漫步，体验京绣、北京玉雕、天津葫芦制作技艺、布糊画等传统手艺；到汉服文化体验中心穿上一身精美的汉服，在博物馆里感受跨越时空的交流；和恋人一起“乞巧”，体验传统苏绣、剪纸，度过一个氛围感满满的七夕……日前，中国非物质文化遗产馆推出“立秋·七夕”主题系列夜场活动，让“博物馆奇妙夜”邂逅节气和传统节日，给人们带来别样精彩。

在今年的主题系列夜场活动中，中国非物质文化遗产馆的“直清阁”竹主题休闲服务空间对外开放试运营，四层的外露台也面向观众开放。在夏秋之际，观众走出展厅，沉浸于雅致的氛围之中，感受满目绿意，仰望璀璨星河，共话“立秋·七夕”，拥有一段美好记忆。

展厅里的“博物馆奇妙夜”也为观众呈现了一场精彩文化佳宴。活动期间，中国非物质文化遗产馆开放了一层和四层的5个展览和相关非遗手工艺体验、文创商店、咖啡文化空间、主题邮局等区域。

“敦煌的中式美学太震撼了。”“原来敦煌壁画中有这么多讲究，不同年代有各自的特征，这次的讲解很长知识。”“常沙娜先生的坚持和精神令我感到十分敬佩。”……在颇受观众喜爱的“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”展厅，专业而充满热情的公益讲解吸引众多观众驻足聆听。“逐梦蓝彩”展厅里，开设的点蓝体验区也吸引不少观众近距离体验非遗。而在“天上云霞人间织”展厅的南京云锦木机妆花手工织造技艺互动展示区，观众团团围在长5.6米、高4米、宽1.4米的大花楼木质提花织机边，看“拽花工”和“织手”两位工匠将丝线“变成”精美的云锦，纷纷啧啧称奇。

在四层的非遗手工艺体验中心，许多小朋友正在兴致勃勃地体验古法制玉、敦煌石粉彩绘技艺（壁画临摹）、纸笺加工技艺（流沙笺团扇制作）等非遗项目。一位小朋友正在美美地摆弄着自己亲手制作的流沙笺团扇。她的母亲许女士介绍说，这些项目虽然看着传统但其实非常时尚，孩子很喜欢这些手工项目，觉得很有趣；带孩子在博物馆里看展览还能做手工，是一项很有意义的体验。

馆方相关负责人表示，他们期待通过举办系列活动这一形式，让“博物馆奇妙夜”丰富中华文化内涵，让观众切身感受到独属于中国人的浪漫美学。

(责编：郝孟佳、李昉)