本报记者 王 者

照片说明：

图①：在济南市图书馆中心馆，夜校学员在学习美妆技艺。

新华社记者 朱 峥摄

图②：夜校学员在临摹梵高名作《星空》。

孔德明摄

图③：夜校学员在老师的指导下了解木工制作的基本知识。

郭良男摄

图④：夜校老师正在讲授生成式人工智能知识。

孔德明摄

在山东省济南市，图书馆、文化馆、社区主办的各类夜校广受欢迎，上夜校成为年轻人时髦的生活方式。

上夜校究竟能学啥？AI办公、短视频剪辑、舞蹈声乐、非遗手工、美妆健身、书法花艺……泉城济南的夜校“潮课”，丰富了年轻人的夜生活。

夜校开课 供不应求

每周四晚上8点，济南市图书馆一派灯火通明，短视频剪辑课程的教室里座无虚席，学员们正在夜校老师的指导下，练习短视频的制作剪辑。到这里上课的学员都对短视频剪辑有着浓厚的兴趣，课堂气氛轻松活跃。下课后，学员还追问老师短视频拍摄、剪辑技巧。

“搁以前，下了班，往家里一躺，拿出手机一刷，一晚上时间就过去了。”学员温丛告诉记者，现在到夜校学习提升，下班的时间被充分利用了起来。

温丛是一名房地产从业人员，因工作原因，经常接触到短视频。“我没有接受过这方面的专业指导，总感觉在拍摄思路、剪辑技巧上有欠缺。”在温丛一筹莫展之际，济南市图书馆夜校2024年春季班开设了短视频剪辑进阶课程，于是温丛就报名参加了课程。

进阶班适合有一定短视频拍摄、剪辑基础的人学习，但是授课老师也尽量照顾温丛近乎“零基础”的情况。为了追赶同学们和老师的上课进度，她课后常常反复练习，并有针对性地补习一些基础知识。

作为一种利用晚上非工作时间进行再教育的教学模式，夜校曾经在上世纪80年代受到许多年轻人欢迎。后来，随着高校扩招和网络信息技术的发展，各地夜校逐渐淡出人们的视野。最近，各地夜校又重新受到年轻人的青睐。

2023年11月，济南市图书馆发起“如果你的城市有夜校，你会去上吗？想学点啥？”调查问卷，以问卷调查的形式，了解市民对夜校课程的意见。

“调查问卷发放后，济南市图书馆共收到市民读者们提交的3000余份问卷。”济南市图书馆文化活动部主任李德虎介绍，“我们将调查问卷进行分类归纳，根据市民意愿确定了首批开设的课程。”

2023年12月28日，第一期济南图书馆“市民夜校”正式开课，共设有9门课程，内容贴合年轻人的需求，包括零基础化妆课、咖啡品鉴与制作、整理收纳课程等。

夜校一开启，就迅速走红。当时，9门课程同步开班，1.9万市民同时在线争抢270个入学名额。“化妆课50秒告罄，掐丝珐琅课1分钟内满员，手机短视频剪辑课2分钟内报满……”李德虎说，没抢上课的市民纷纷留言，希望增加课程。

据第一期夜校数据统计，学员来自各行各业，他们中有在职教师，也有自媒体人等。“市民夜校”的开办，为城市青年提供了更多学习资源和机会。

资源整合 教学相长

今年，为更好地满足广大市民对多元品质文化生活需求，济南市文化和旅游局在前期济南市图书馆夜校基础上，进一步整合全市图书馆、文化馆等公共文化资源，推出济南“‘YEAH归人’泉民夜校”。

其中，由济南市图书馆主办的济南“‘YEAH归人’泉民夜校”共计58门课程，可供2100多人共同学习。由济南市文化馆主办的济南“‘YEAH归人’泉民夜校”共计30多门课程，近千名学员参加学习。

济南“‘YEAH归人’泉民夜校”在课程设置、校区布局、师资配备等方面均进行了全面提升。“增加教学点后，市民不仅能在专业机构里上夜校，也能够在家门口，在热门文化‘新空间’里就近选择自己心仪的课程。”济南市文化馆副馆长张钧善说。

为了让学员们有更好的体验，济南市文化馆以及各夜校教学点还对馆内排练厅和教室进行了改造升级。

“在课程设置上，我们增加了运动健身类课程和中医养生课程。”张钧善介绍，济南“‘YEAH归人’泉民夜校”采取延时开放、公益性低收费的方式。

在接到济南市文化馆任课邀约时，化妆师张明毫不犹豫就答应了。她从事化妆工作13年，深爱这份工作，积累了丰富的行业经验。

在张明眼里，担任夜校老师并不是额外的工作量，而是一个和大家分享知识的好机会。“晚上下班后，把我积累的知识分享给更多年轻人，是一件很有成就感的事情。”张明说。

张明所在的化妆班有20名学员，整个课程规划8个学时，每个学时一个半小时，每周三晚上7点开课。学员中80后、90后居多，也有少数初入职场的00后学员报名。

“每次为学员们讲解新的化妆技巧时，我会在其中一个学员脸上画一半，让学员自己再画另外一半。”张明说，平时给播音员化妆是处在紧张的状态，在夜校给学员们上课则是工作之外的放松，收获了很多快乐。

张明说，有些妆面她在工作时不大使用，在教授学员的时候，又重新和学员们一起熟悉、学习了一遍，对自己也是一种提升和进步。她期待下一期课程时还能到夜校当老师。

“目前开课教师队伍由各级文化馆业务骨干、文化驿站和公共文化空间所属专业教师以及部分外聘教师组成，其中兼职教师约占一半。”张钧善介绍，兼职教师由济南市文化馆工作人员从100多名教师资源库中筛选出来，“教师资源库是我们从高校、科研院所积累的资源中经过精挑细选建设起来的，夜校的老师可谓优中选优。”

精耕细作 广受欢迎

在年轻人占比较高的社区里，夜校尤为受欢迎。

周三晚上，济南高新区舜华路街道凤凰国际社区青年夜校“尤克里里”乐器课程开课。课程涵盖了持琴姿势、各部位学习、调音技巧等内容。老师轻轻拨动琴弦，耐心细致进行指导，学员们模仿老师的动作，让音乐在指尖流淌。

通过与社会组织合作，凤凰国际社区通过社交媒体、楼宇公告等方式将夜校课程设置等信息告知社区居民。社区提供上课地点，老师则由社会组织负责招募。

凤凰国际社区党支部书记、居委会主任李利红介绍，凤凰国际社区辖区内有多处商业区，居住者多为创业的青年人，社区开办的青年夜校，成为广大青年下班后放松、学艺和交友的新平台。

对于如何开办青年夜校，凤凰国际社区广泛征询了年轻居民意见。李利红说，青年群体的特点及其多样化需求决定了课程设置无论是在内容上，还是形式上都要灵活、丰富。每门课的开课时间固定在工作日晚上7点到8点，频次是每周一节课。

“下一步，社区将持续了解青年人的需求，找准最大公约数，坚持课程设计贴近青年，增加课程名额，丰富课程内容，目前中医、美妆、书法、短视频等课已经提上日程，我们努力做到‘问道’于青年，‘授业’于青年。”李利红说，社区还将坚持多方整合资源，精耕细作，挖掘更多的社会力量、专业力量共同参与进来，不断释放青年夜校效能。

不久前，位于济南高新区的汉峪金谷人力资源产业园里，飘荡着香浓的咖啡味。“潮梦创谷”青年夜校创意咖啡初阶班二期课程正在举办结业仪式，学员们纷纷展示咖啡制作的学习成果。

“最初报名夜校是为了打发时间，没想到学到了这么多咖啡知识，掌握了手冲、拉花等技能，还结交了一群同样喜欢咖啡、热爱生活的同学。”学员高畅告诉记者，她是一名设计师，未来计划继续报名夜校的进阶班课程，做一名专业的咖啡师。

心理咨询师刘颖是“潮梦创谷”青年夜校化妆课的学员，每节课她都提前半小时到教室，还经常在微信群里与老师同学们讨论化妆技巧。“学习化妆让我越来越自信，能更好地在工作中展现职业形象，更好地与需要帮助的咨询者进行沟通。”刘颖说。

“济南高新区的青年夜校是去年10月筹建的，目前已开设汉峪金谷、凤凰国际社区和雨滴广场3处学习点，服务青年860人次。”济南高新区党群工作部统战群团办公室负责人李璐介绍，济南高新区团工委坚持互联网思维、市场化路径，委托社会组织提供运营保障，通过片区两委、团青组织、青年社群调研青年需求，延伸工作触角至园区、社区、商圈等，通过线上线下多种渠道发布夜校报名信息，受到青年广泛关注和积极参与。

（王子健、李贤磊参与采写）

(责编：郝孟佳、李昉)