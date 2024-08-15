本报电 （张舟）日前，教育部留学服务中心发布留学人员档案管理信息，帮助留学生们了解档案存放流程。

人事档案是反映个人政治面貌、道德品行、学习工作经历、专业素养、工作实绩、遵纪守法以及家庭状况、社会关系等情况的历史记录材料。简单来说人事档案是学习、工作等轨迹的汇总，对于个人来说，非常重要。

出国留学前先办理存档手续，教育部留学服务中心留学人员档案管理处致力于引导留学人员规范存档并归档留学经历，结合“互联网＋留学服务”新模式，全程在线办理，为留学人员提供便捷高效的档案管理服务。

服务对象为即将或正在国（境）外就读且国内无工作经历的留学人员。

为进一步简化档案调转手续，自2024年起，在教育部留学服务中心档案管理处申请出国（境）存档的留学人员可从毕业学校转档至此。

具体流程为：登录http：//zwfw.cscse.edu.cn点击“出国（境）存档”栏目在线申请开具调档通知单；审核通过后，登录系统打印调档通知单，持调档通知单调转档案（根据有关规定，严禁个人自带档案，请通过机要/EMS快递档案至中心留学人员档案管理处），全程在线办理。

(责编：郝孟佳、李昉)