孙 涛

普林斯顿大学校园景色。

受访者供图

唐瑞婕本科就读于同济大学环境科学与工程系。她说，在同济大学的专业学习中，自己在心里种下了一颗理想的种子。“老师们在教学时经常告诉我们，要使自己成为一个‘有温度的工程师’。”唐瑞婕说，“虽然我们是工程系，大概率要和钢筋混凝土打交道，但选择环境科学的人要去用心守护地球上其他生命体。人类社会的发展不会停下，学习防治各类污染能解决人类实际面临的环境问题。我想学习先进的生产技术，来调和人类发展与自然环境之间的矛盾。”

学校优质的科研资源为唐瑞婕提供了学术研究沃土，她在老师和学长、学姐的指导下，接触和参与到了很多科研和实验项目中。大三时，唐瑞婕筹备去国外深造。大胆尝试后，她仅凭本科学历，就申请到了普林斯顿大学土木与环境工程系的博士攻读资格。普林斯顿大学坐落于美国新泽西州，是著名的常春藤联盟成员校之一，对学生科研能力的要求极高。

入学后不久，唐瑞婕便感受到了课业的充实。普林斯顿大学注重培养学生的科研能力，从博士学习的第一年起，学生就开始承担一些重要的科研任务。学校要求学生每周都需要和导师交流自己的研究进展，再对本周学习进行总结和归纳。唐瑞婕说：“每个星期我要从大量论文中汲取做科研的思路，找到可以推进的方向。除此之外，我也会跟教授约时间讨论课业上的疑惑。”

普林斯顿大学远离繁华热闹的都市，在常春藤盟校中学生规模小。这正好是唐瑞婕最喜欢普林斯顿的地方，因为学生人数少，教授有足够的时间兼顾每个学生的个性化需求，也会有更多的时间和空间开展实践教学。

唐瑞婕兴奋地说起一堂实验设计课程：“当时有一个研究课题是与甲烷排放相关，甲烷排放的主要源头之一是污水处理厂，正巧普林斯顿大学附近有不少这样的工厂，老师就开着有监测设备的检测车，带着我们去实地探测空气中甲烷的浓度，还能够看到实时生成的图像。我们收集、筛选、处理数据，进行数据分析和模型整合。这种实践教学方式更加贴近现实生活，也令我印象深刻。”

闲暇之余，唐瑞婕不仅探索普林斯顿这座城市，还会约上三五好友，花上几天的时间，去稍远一些的纽约、波士顿、芝加哥游玩，感受不同城市的氛围，收获别样的旅行体验。

唐瑞婕攻读的博士项目为5年制，具体的毕业要求因导师不同而有差别。唐瑞婕的博士研究方向与碳达峰、碳中和相关，她认为这个研究方向很有前景，未来更有可能将研究落到实处。

严谨、踏实、专注的学风渗透在普林斯顿大学的每一个角落，唐瑞婕深受这种氛围的感染，希望自己快速成长和进步。“我想尽早写出高质量的论文，之后攻读一个其他领域的第二学位。”唐瑞婕说，“在瞬息万变的时代中，知识背景丰富的复合型人才更容易应对不确定性，也能让我离理想的实现更进一步。我希望尽自己一份力量，为人与自然和谐发展作出贡献。”

(责编：郝孟佳、李昉)