本报记者 周姝芸

澳大利亚悉尼歌剧院。

新华社发

王楠惜在留学前做了一番功课，最后选定了去澳大利亚。“澳大利亚适合想要跨专业读硕士的同学，”王楠惜说，“我本科学习外语，硕士想跨学商科，英美学校对跨专业的要求比较严格，相比之下澳大利亚更容易。此外，据我了解澳大利亚院校的商科专业教学资源不错，我身边不少学长学姐毕业回国后进了知名企业。”

日前，启德教育发布了《2024澳大利亚留学报告》，其中一组数据显示，赴澳中国留学生选择“商科与经济学”方向最多，其次是“工科”。从细分专业来看，“计算机科学”“金融专业”“教育学”等位居前列。

“澳大利亚在理工科方面有不少优势专业，比如计算机科学与信息系统、人工智能、机械工程、海事工程等。”就读于澳大利亚墨尔本大学计算机专业的刘威说，“在澳大利亚，墨尔本大学和悉尼大学的计算机专业比较知名，我的专业课程包含人工智能、商业、网络安全等方向的学习，贴合未来就业的趋势。”

记者了解到，澳大利亚本科学制一般为3到5年。商科、传媒、计算机、设计和护理等专业大多为3年，工程、教育、心理学等专业通常为4年。国内高中生升读澳大利亚本科可选择预科升本科、国际大一衔接本科、高考直录以及职业技术课程升本科等方式。报告中一组数据显示，澳大利亚本科留学申请中，四成以上学生通过预科或文凭课程衔接澳大利亚本科。

“对于国内普通高中成绩中等的学生来说，可以选择参加大学预科课程，再升读澳大利亚名校的本科。”启德教育相关负责人介绍，“以新南威尔士大学为例，约85%的学生完成预科后可升读该校本科，成绩优异者还可申请奖学金。”

“在预科中，我逐渐适应了英文上课。”选择了预科课程的刘子琪说，“留学时来到一个新的国家，生活方面有不少变化。预科学习也为我提供了一个熟悉环境的缓冲机会。”

对于硕士申请而言，澳大利亚硕士分为授课型硕士和研究型硕士两类。授课型硕士课程学制一般为1到3年，一年制硕士主要适合具有本科背景或一定行业工作经验的申请者；大部分商科、计算机、传媒等专业属于此类。授课型硕士学制为1.5到2年，很多院校接受跨专业申请；个别学校的工程硕士可接受本科理科背景学生申请，学制则需3年。国内大专学生可以通过专升硕途径，直接入读澳大利亚多所院校的硕士课程，专业方向也很丰富，包括商科、IT、传媒、设计等。

(责编：郝孟佳、李昉)