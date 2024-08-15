原标题：【光明时评】打造科学传播“梦之队”需选配好三大主力

媒体报道，浙江省科协、省委社工部、省科技厅联合实施的浙江省“十百千万”科学传播专家队伍建设计划正在火热招募中。浙江省计划通过三年时间，打造科学传播“梦之队”，力争全省动态拥有100名左右科学传播专家、1000名左右科学传播达人、10000名左右科学传播员，基本实现科学传播专家学科、地域、人群全覆盖。

近些年大家都有一个直观感受：科普工作的显著性有所增强。从中央明确提出“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”，到中办、国办印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出树立大科普理念，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局，再到不少地方相继制定提升科学传播水平、增强科学普及能力的多项措施……瞄准的都是提升国民科学素质这个目标，以期通过这一目标的实现为推进我国创新发展提供有力支撑。

此前，中国科协发布的抽样调查结果显示，2023年我国公民具备科学素质的比例为14.14％，比2022年的12.93%提高了1.21个百分点，增幅高于此前5年年均数据。不过，与世界主要发达国家大体20%至30%的公民科学素质水平相比，目前我国公民科学素质总体水平仍有较大提升空间。没有全民科学素质的普遍提高，就难以建立起高素质创新大军，自然也不利于实现科技成果的有效转化。从这个意义上说，提升国民科学素质水平意义重大。

公民科学素质水平的提高，离不开科学技术的广泛传播和普及。浙江省以“十百千万”科学传播专家队伍建设为切入口，试图建章立制推动科学传播专家学科、地域、人群全覆盖，就是一个积极探索。我们乐见浙江打造科学传播“梦之队”的新举措，同时也应充分认识到，科学传播毕竟是一项既要懂专业又要会传播的工作，打造“梦之队”需要选配好选手。其中，至少应有三个主力。

第一个主力是科学家。作为“最懂科学的人”，科学家深耕各自专业领域，吃透了原理、积攒了经验、具备专业水平，应该担负起为公众的科学问题答疑解惑、验证真伪、指引方向的重任。第二个主力是媒体人。具备较高科学素养、长期关注科学研究进展的媒体人，不仅能够通过对科学现象的观察、对科学家的访问，把问题了解清楚，而且善于化繁为简地讲故事，确保科学知识为公众听得懂、能理解、好吸收。第三个主力是教师。人民教师直接面对广大青少年群体，对后者的影响最为直接。加强对教师特别是从事自然科学教学工作的教师的培训，增强他们科学传播、科学普及的能力，实有必要。

科学传播不只是政府部门的事，也不只是科研人员的事，而应该成为一项充分调动包括科学家、媒体人、教师等在内各类相关人员积极性、主动性、创造性的事业，让更多热心科普工作、具备科普能力、擅长科学传播的人才参与进来。期待各地区各有关部门都能拥有自己的科学传播“梦之队”，把新知识、新科技、新思想、新理论用易懂有趣而又客观真实的语言传播出去，提高科学传播质量，在公众心里播撒更多科学的种子。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

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