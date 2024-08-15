陈文尧

14岁以前，我还不知道什么是科技馆，2002年，一辆科普大篷车开进了我们学校，我才第一次接触到与科技馆相关的事物。我还记得，大篷车带来了不少科普展品，每一件都让我们感到很新奇。老师们讲解时，我和同学们都抢着站在最前面听。

再次接触科普大篷车，是在6年后。那会儿我正在上大学，经常利用休息时间到周边社区做志愿服务。有一次，刚好碰上科普大篷车来了，看着孩子们兴奋的样子，我仿佛看到了年少时的自己。也就是在那一刻，我真正感受到了科普工作的意义。

大学毕业后，我成为一名社区工作者，一直负责与青少年活动相关的工作。与科技馆联系越频繁，我就越被科普工作的魅力所吸引。后来，了解到芜湖市科技馆在招聘，我毫不犹豫地报考了。

现在，我是芜湖市科技馆科普大篷车的项目负责人，作为安徽省流动科普队伍中的一员，平日里我除了开展科普活动外，还负责开发面向各类群体的科普课程。每当科普活动即将结束，总会有孩子问我们什么时候再来。我想，科普的微光虽小，但足以照亮孩子们的科学梦想，我们要多往乡村走一走，让这束光抵达更远的地方。

（本报记者李俊杰采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 06 版）

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