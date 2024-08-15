人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

科普，可以抵达更远的地方（感言）

陈文尧
2024年08月15日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　14岁以前，我还不知道什么是科技馆，2002年，一辆科普大篷车开进了我们学校，我才第一次接触到与科技馆相关的事物。我还记得，大篷车带来了不少科普展品，每一件都让我们感到很新奇。老师们讲解时，我和同学们都抢着站在最前面听。

　　再次接触科普大篷车，是在6年后。那会儿我正在上大学，经常利用休息时间到周边社区做志愿服务。有一次，刚好碰上科普大篷车来了，看着孩子们兴奋的样子，我仿佛看到了年少时的自己。也就是在那一刻，我真正感受到了科普工作的意义。

　　大学毕业后，我成为一名社区工作者，一直负责与青少年活动相关的工作。与科技馆联系越频繁，我就越被科普工作的魅力所吸引。后来，了解到芜湖市科技馆在招聘，我毫不犹豫地报考了。

　　现在，我是芜湖市科技馆科普大篷车的项目负责人，作为安徽省流动科普队伍中的一员，平日里我除了开展科普活动外，还负责开发面向各类群体的科普课程。每当科普活动即将结束，总会有孩子问我们什么时候再来。我想，科普的微光虽小，但足以照亮孩子们的科学梦想，我们要多往乡村走一走，让这束光抵达更远的地方。

　　（本报记者李俊杰采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月15日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部