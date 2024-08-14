赵磊

近年来，基于数字时代传播逻辑而引发的文旅网红现象屡见不鲜，出现了很多文旅“爆款”。不过，突如其来的“爆款”，也容易随着网络热度的消散而渐渐悄无声息。如何让“爆款”持久？近年来，文学在文旅融合中的成功实践，或可为我们带来有益启示。

文学蕴含的情感价值源于真实生活，具有天然的亲和力和治愈性，其背后的创作原型无疑会令人心生向往。在不久前热播的剧集《我的阿勒泰》中，镜头下的阿勒泰远离尘嚣，无尽的自由感和豁达感浑然天成。一部剧带火一座城，慕名而至的游客使阿勒泰成为风靡全网的旅游打卡地。这样的意外收获，离不开原著的文学“母本”价值。作者李娟自幼生活在阿勒泰地区，独特的生活经历让她以深入传情的笔触原生态再现北疆风物。多年来，李娟一直怀着真诚纯净的心书写自然和生命，她的作品通常内核明净、人物快乐、情感真实，用充满诗意的语言创造出纯净明朗的世界，以温馨简洁的方式慰藉人心。李娟笔下的阿勒泰，生活快乐而率真，感情简单而热烈，意境开阔而深远，让人感到舒适从容又可望可及。今年5月以来，大量游客涌入阿勒泰，是为看雪山草原美景，更是为寻找心中那个“桃花源”。

文学带动旅游的另一个原因在于，文学能够触碰人们的记忆密码，传递出精神力量。一部作品在创作过程中，必然将源于生活的丰富情感铺垫在细节之中，人物的塑造、场景的呈现、故事的建构，都是入心入情的精神雕琢。当文学中的场景复刻到现实，并再次被人触碰时，原本潜藏多年的情感，也会透过时间的窗纱穿越而来，这种意识层面的愉悦对于长途跋涉的心灵之旅，无疑是一种必要的精神慰藉。

金宇澄的长篇小说《繁花》开成绚丽的电视剧《繁花》后，迅速解码时代风貌，打开一段尘封已久的金色年华，唤醒了一代人的珍贵记忆。开播数日后，上海人民广场商圈搜索量大涨，由“考据热”到“打卡热”，除了出镜率极高的黄河路、和平饭店、外滩27号等地标外，其他商圈和景点也不同程度地走红。文学中的饮食男女，既有人气又有吸引力，强劲带动旅游消费升级。置身文学和影视投射出的现实场景，人们蜂拥到“至真园”回味宝总叱咤商场的传奇，去“黄河路”吃排骨年糕缅怀宝总和汪小姐充满遗憾的爱，漫步“浙江路钢桥”，品尝“凯司令蛋糕”，体验的是代入式的、有剧情的人物关系和人间情谊，感受的是20世纪90年代改革开放初期，中国人热火朝天的奋斗氛围，回味的是时代留下的不可磨灭的印记。文学可以敏锐捕捉到“时代”和“人”之间的情感联系，将饮食男女、人间烟火与山河岁月、时代变迁融为一体。每个人都能通过文学找到自己的梦想，从而拾获面向未来的勇气。这样的旅游热，因《繁花》热而兴起，更因人们探寻内心深处的力量而持久。

经由文学的灵感激发，人们还可以创造出丰富多元的主题空间，再融合现代虚拟技术，让城市变为穿越时空真切可感的“梦境”，从而创造出新型文旅业态。马伯庸小说《长安十二时辰》一直有不少忠实书迷，改编为剧集后，西安顺势而为，打造了全国首个沉浸式唐风市井生活街区——“长安十二时辰主题街区”，让游客在千年古都开启旅游新体验。步入街区大门，游客仿佛回到1500年前的长安，可以身临其境地“做回唐朝人”。该主题街区从建筑、软装、节目、人物、故事、音乐、器物、餐饮等各方面全方位还原唐朝市井文化，营造出“全唐”概念的艺术场景，让游客体验到无处不在的长安烟火和大唐盛世气象。“长安十二时辰主题街区”与大唐不夜城、大唐芙蓉园、大慈恩寺、大雁塔等特色旅游景点连成更大的唐文化空间，实现了文学带动影视、旅游、商业同时变现。

以文学造境的尝试近年来也屡见成效。茅盾故乡浙江桐乡乌镇，因2023年“中国文学盛典”系列活动而打造了中国文学嘉年华。不久前，冯雪峰故乡浙江义乌神坛村也创造了文学热景，一个专业性文论奖颁奖活动办成了别开生面的“庙会风”仪式，众多游客前来打卡，小小的村落里人山人海。努力将文学的种子播撒在繁华都市、乡村小镇、偏远边陲，为这些地方印上鲜明的文学标识，形成流动的、开放的、互动的文学空间，让游客充分感受文化熏陶和思想浸润，是各地文旅开发的共同经验。浙江绍兴依据鲁迅小说描绘的场景修建了鲁镇景区，陕西商洛吸收贾平凹小说中的文学元素打造了棣花古镇景区，俩景区为游客提供了一种“如入书中”的体验。如今，越来越多的人在文学耕耘的精神绿地中找到久违的心灵家园，让文学的审美和形象通过现代传播媒介，转化为无远弗届的精神力量，从而激发起全民族文化创新创造活力。

越是好的文学作品，越是淬炼人类经验思想，越可以跨越时空、流传千古。这样的作品，与当下人们的生活和精神需求相结合，便可释放出新的生机与活力。文学以其隽永可以为旅游持续供给“热传递”。与此同时，旅游业的发展又会以其他形式“反哺”文学，为文学提供向外辐射的新动力，使文学和旅游在融合发展中不断追求文明的高度与时间的永恒。

（作者：赵磊，就职于中国作家协会，从事文艺评论工作）

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