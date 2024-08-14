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重庆高新：“职海扬帆”助就业

2024年08月14日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：重庆高新：“职海扬帆”助就业

“考过了哈？找到工作精神状态都不一样喽！”“谢谢嬢嬢，我还要继续努力噻。”近日，家住重庆高新区白市驿镇的王艺涵，一扫数月前的颓态，自信地回复亲戚的关心。

“毕业后投了10多份简历，都没有回应。”去年毕业的王艺涵大学期间学的是广告学专业，因求职不顺一度“心里发慌”，无所适从。

“走，上门了解下！”白市驿镇“职海扬帆”就创业服务站站长江篱得知情况后，主动上门服务。为王艺涵进行心理疏导之余，还帮她协调对接了社保见习的机会。

“课堂上学和在工作中学，还是很不一样的。”几个月实习下来，王艺涵在写作、沟通技能以及社保、就业等相关政策的掌握方面，进步不小，并成功考取社区工作者岗位，投身到服务群众的事业中来。

像王艺涵一样受益的高校毕业生，在重庆高新区还有不少。“我们特别针对高校毕业生群体，精心打造了11个分布在高校周边和产业园区里的‘职海扬帆’大学生就创业服务站。”重庆高新区政务服务和社会事务中心劳动就业事务部部长龚敬介绍，服务站开设起来后，专项培训了90多位持证职业指导师，为同学们提供就创业服务。

（记者 张国圣 李宏）

(责编：李依环、郝孟佳)

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