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曾巩可以学

2024年08月14日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：【改进文风大家谈】曾巩可以学

我一直有个看法。对普通人来说，唐宋八大家里最值得学习的，就是曾巩。像苏轼这种才华横溢的天才，我们可以去仰慕、去欣赏，但实在学不来。但曾巩不一样，他的文笔朴实简约，逻辑清晰，这些优点是普通人可以学习的，而且能够学以致用。

曾巩有一篇名作叫作《越州赵公救灾记》。北宋熙宁八年夏天，越州遭遇严重旱灾，一位叫赵抃的当地官员尽力施救，取得成功，于是曾巩写了这篇文章来纪念他的事迹。

此文与传统歌功颂德的同类文章截然不同，曾巩没有渲染旱灾有多惨痛，也不夸耀赵抃多么英明神武，开篇即记录了赵抃发向各地基层的七个问题：

灾所被者几乡，民能自食者有几，当廪于官者几人，沟防构筑可僦民使治之者几所，库钱仓粟可发者几何，富人可募出粟者几家，僧道士食之羡粟书于籍者其几具存。

曾巩开篇直接抛出这七个问题，涵盖了七个最关键的领域，一句废话没有，让一位务实官员的形象跃然纸上。紧接着，他没花一点力气在抒情上，直接讲起赵抃的救灾措施：

“使自十月朔，人受粟日一升，幼小半之。忧其众相蹂也，使受粟者男女异日，而人受二日之食……又僦民完城四千一百丈，为工三万八千，计其佣与钱，又与粟再倍之。民取息钱者，告富人纵予之，而待熟，官为责其偿。弃男女者，使人得收养之。”

这些文字初读枯燥，絮絮叨叨都在讲一些赈灾的政策与规则。但如果我们设身处地，从越州百姓的角度去看，会发现这是一份干货满满的救灾工作手册。男女的赈济粮要分开领取，以避免拥挤事故；政府要为欠户作保缓催贷款等，事无巨细，一一开列。

曾巩深知基层民情，知道对老百姓来说，什么才是最重要的，不是长篇累牍的赞颂，而是沉甸甸的数字和政策。他写这篇文章的目的，从来不是歌功颂德，而是让天下人看到越州救灾的具体举措，可以推广到各地，让更多人受益。所以曾巩在文章结尾发出感慨：“其施虽在越，其仁足以示天下；其事虽行于一时，其法足以传后。”对于赵抃的功绩，曾巩只淡淡说了一句“皆公力也”，非常简单。

整篇文章，没有华丽辞藻，也没有缭乱炫技，却散发着一种令人信服的务实气质。

无论你从事什么行业，做到一定程度以后，考验的都是语文功底。职场对文字的需求往往不是文采，而是通畅简洁、逻辑严密。多读读曾巩的文章，即便学不到他的境界，法乎其上，得乎其中，至少能做到文从字顺，受用无穷。

朱熹曾说：“予读曾氏书，未尝不掩卷废书而叹，何世之知公浅也！”我心有戚戚焉。

（作者：马伯庸，系作家）

(责编：李依环、郝孟佳)

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