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山坳里，阅读的身影就是亮丽的风景（感言）

刘向群
2024年08月14日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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我是云南省大关县玉碗镇出水源社区工作人员，从小在村里长大，在我的记忆中，到山外去要走好久好久。村里没有学校，第一次见到“背篓图书馆”的志愿者时，我觉得既惊讶又激动。一群人沿着泥泞的山路、背着背篓，深一脚浅一脚地将书运到何家坡，也为我们带来了走出大山的希望。

他们在村里建起“流动图书馆”之后，山坳里，阅读的身影便成为亮丽的风景。帮家里忙完农活，我就跑来这里读书。当时，常绍慧阿姨叮嘱我无论如何都不能放弃读书，我至今记忆犹新。后来，何家坡的路通了，安居工程实现全覆盖，村里的生活有了很大变化。如今，我在镇上工作，想用自己的亲身经历告诉正在读书的孩子们：读书有用，读书可以带你走出大山，去更广阔的天地，也可以选择回到大山，用学到的本领建设家乡。

现在，我也是一名“背篓图书馆”志愿者。我希望可以通过自己的努力，把更多知识送回那个小山村，为家乡的发展贡献一份力量！

（本报记者李茂颖采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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