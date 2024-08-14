本报记者 李茂颖

村民在“流动图书车”旁看书。

庄志斌摄

志愿者在为村民和孩子们发放图书、文具等。

张广玉摄

志愿者们背着图书、文具等，行走在山间小道上。

常绍慧摄

数据来源：中宣部、中国新闻出版研究院

志愿者在听孩子们讲故事。

张广玉摄

核心阅读

当书香走进山乡，会发生哪些奇妙的化学反应？地处乌蒙山腹地的云南省昭通市大关县，山高谷深、沟壑纵横、关寨重重，有些偏远村寨，一度不通公路。大关县图书馆工作人员便背着背篓，装满书籍、文具，跨过沟沟坎坎，走进村村寨寨，将图书送到大山深处，让更多山里娃爱上读书、爱上知识，萌发走出大山的梦想。现在，公路通了，曾经的“背篓图书馆”变成了“流动图书车”，但“背篓图书馆”在山村中激荡起的涟漪，还在徐徐扩散……

山峰连绵，层峦叠嶂，望去仿佛没有尽头。

地处乌蒙山腹地的云南省昭通市大关县，曾经是云南省27个深度贫困县之一。这里山高谷深、沟壑纵横、关寨重重，所以取名“大关”。一段时间以来，由于交通闭塞、经济滞后，深山里的居民对文化知识的需求难以得到有效满足。

2016年，大关县创立“背篓图书馆”，一批又一批的基层文化工作者穿越崇山峻岭，为大山深处的群众送去宝贵的精神食粮。

村里来了个“流动图书馆”

9年前，何家坡是大关县玉碗镇唯一不通公路的村民小组。

第一次来到何家坡的场景，常绍慧至今记忆犹新。2015年12月，时任大关县图书馆馆长常绍慧与同事一起对口帮扶何家坡。这个离县城直线距离仅10多公里的小山村，由于没有像样的路，交通非常不便。“那里山高坡陡，一条嵌在陡坡上不足50厘米宽、最窄的地方仅能通过一人的羊肠小道，是村里进出的‘交通要道’。”常绍慧回忆，村子卧在山谷里，几十间土石房依坡而建，连绵不绝的大山将村子与外部隔绝。

常绍慧和同事们在走访时了解到：村子海拔1500米以上，居住着50多户人家，村民只能在地势稍缓的地方种些玉米、土豆，收下的粮食，需要背着背篓步行到镇上集市去卖；因为村子不通公路、没有学校，村里的孩子们要走到5公里外的学校去上学。常绍慧想，能为这里做些什么呢？她和同事一合计，想出一个方案：“咱们图书馆有很多书呀，可以帮何家坡建一个‘流动图书馆’！”

转眼来到2016年的儿童节，常绍慧和同事们提前筹款，给孩子们买了书包、文具等礼物，又精心挑选了几百册适合青少年阅读的图书，准备赶往何家坡。来到山下时，团队成员犯了难：开不了车，这些书和礼物如何运上去？这时，正好遇上老乡赶集回来，常绍慧眼前一亮：村民们的背篓不就是现成的运输工具吗？

常绍慧和几个同事先跑上山去，到村里挨家挨户找老乡借背篓，另一拨同事则在山脚下整理书籍。不一会，大家把书和礼物分装进借到的几个背篓里，每人背着一个背篓上山。

来到村里，常绍慧和同事又找来一些木架，在何家坡村民小组的一间土房里，搭起了何家坡第一个“流动图书馆”。孩子们陆陆续续跑过来，常绍慧和同事一边组织孩子们借阅书籍，一边为大家送上礼物。不一会，房间里就挤满了人。后来，乡亲们就亲切地把“流动图书馆”称作“背篓图书馆”。

山里的精神食粮越来越充足

一个个装满图书的背篓，沿着蜿蜒的山间小道传递希望，给山里的孩子们打开了一扇认识世界的窗。

刘向群出生在何家坡，也是从何家坡走出去的第一名大学生。她说，“背篓图书馆”建立时，她正在读中学，第一次在家门口就能读到很多书，感觉很幸福。“从经典名著到自然科学，到了暑假，我就泡在图书馆，一连读好几本。”刘向群回忆。

大学毕业后，刘向群回到大关县玉碗镇，成为一名社区干部。她主动报名参加“背篓图书馆”志愿者队伍，常常带着最新出版的儿童读物回到何家坡。孩子们有看不懂的地方，她就给大家讲解。“过去是自己在图书馆读书，现在是陪孩子们读书，身份转换了，但对书的热爱一直都在。”刘向群说。

何家坡的羊肠小道上，背着背篓来送书的志愿者越来越多。

志愿者周元江喜欢用自己的相机，记录下伙伴们翻山越岭来送书的动人时刻。但随着送书次数越来越多，周元江意识到，只是送书可能还不够，不少村民期待参与更丰富的文化活动。于是，周元江四处奔走，将县里的芦笙舞传承人组织起来，到何家坡开展培训。每次志愿者前来，除了带来书，还带来吹芦笙、跳芦笙舞等活动，欢声笑语不断。

在大关县，像何家坡这样的村庄还有很多，散落在一座座曾经不通公路的群山中。一个个书柜、一本本图书、一场场文艺演出、一次次政策宣讲……在大关县图书馆工作人员的带动下，县里20多家单位工作人员陆续加入，“背篓图书馆”的服务队伍越来越壮大，服务内容也越来越丰富。他们的足迹遍布大关的山山水水，不断充实着山区的“精神粮仓”。从何家坡的第一家“背篓图书馆”算起，大关县至今已经建立起16个图书服务点。

“背篓图书馆”升级为“流动图书车”

2018年，何家坡的公路通了。

望着盘山而上的公路，常绍慧很难将眼前的情景与记忆中那条羊肠小道的画面交叠在一起。如今，从玉碗镇出发，乘车10多分钟就能到何家坡，人们再也不需要背着背篓上山了，但“背篓图书馆”在山村中激荡起的涟漪还在徐徐扩散。

海坝村是大关县最偏远的一个自然村。沿着山路开车两个多小时，到了无法驱车前进的山道，还得徒步两个多小时。这里曾是“背篓图书馆”建设的一个站点。

当时，村民们听来送书的志愿者们讲了很多山外的故事，“搬出大山”成了很多村民的心愿。2019年，海坝村21户村民整体搬迁到汤家坪。在新地方安了家，如何在家门口实现就业？志愿者们又送来了关于筇竹种植的书籍。村民们把这些送来的农业技术书籍当成宝贝，学到了不少新技术。现在，当地的筇竹产业越做越好，带动了村民增收。

路通了，生活条件好了，还需要“背篓图书馆”吗？

“需要！乡村公共文化服务不能丢！”常绍慧说。如今，16个“流动图书馆”变为固定的图书馆，各配备1个书柜700册图书；同时，通过整合现有农家书屋、各类图书总分馆、乡村少年宫等资源，“背篓图书馆”升级为速度更快、内容更丰富的“流动图书车”。

“我们要继承‘背篓图书馆’的精神财富，继续为不同群体提供个性化的文化服务，把乡亲们需要的精神食粮送到家门口。”接过接力棒的大关县图书馆现任馆长周荣燕说。

直到现在，刘向群还能清晰地回忆起8年前的那个暑假——

“读书没有？”刘向群是最早去借书的人，看着眼前这个清秀的女孩，常绍慧亲切地问道。

“读！一直在努力，我想要靠读书走出去！”刘向群说。

“读书可以改变我，也可以改变一个地方。现在，我想留在这里，把书香也留在大山深处。”8年后，刘向群的回答更加坚定。

本期统筹：刘涓溪

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)