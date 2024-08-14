原标题：红河学院：为兴边富民育人才

立秋过后，在云南省红河州金平县金河镇闸门村的田间地头，一串串人参果散发阵阵清香。“今年的人参果种苗是从红河学院育苗基地买的，质量好、价格低咧！”村民赵付庄望着一片片“金果果”，笑开了花，“在红河学院聘请的专家指导下，我用牵线搭架技术种植的人参果产量高、精品果率高。”

今年，闸门村种植人参果总产量约4000吨，总产值约1000万元。红河学院驻村工作队队长、闸门村驻村第一书记吴键说：“工作队把发展壮大乡村特色农业产业作为抓党建促乡村振兴的有力抓手，为乡村振兴提供强劲动力。”

近年来，红河学院坚持“根植红河，服务云南，辐射南亚东南亚，具有区域国际影响力的一流应用型大学”的办学定位，紧紧围绕应用型人才培养和“国门大学”办学理念，服务地方产业转型升级、沿边开放发展。

建水紫陶历史悠久，今年，红河学院成立建水紫陶产业学院，推动教育链、人才链、创新链和产业链“四链融合”，创新人才培养。“产业导师搭建起连接学校与企业、理论与实践的桥梁，为学生量身定制实践课程，提供丰富的实践机会，让学生在实践中成长。”建水紫陶产业学院特聘产业导师谭之凡说。

红河学院校长杨生超介绍：“建水紫陶产业学院通过打造建水紫陶拔尖人才培养基地、创新创业孵化基地、文旅产业融合示范基地等措施，为建水紫陶全产业链发展提供完善的服务与支撑，积极打造校地深度融合新样板。”

红河学院商学院（数字经济产业学院）开展边疆地区乡村振兴致富带头人数字化素养提升培训项目，服务50家以上地方中小企业开展数字化变革，推动区域数字经济产业发展。

云南省智慧物流（中越）国际联合实验室、云南省教育厅跨境电商与数字贸易工程研究中心……一个个平台在红河学院落地生根。立足边境区位优势和沿边发展需求，红河学院长期关注沿边开放发展。过去5年，红河学院为国际贸易、跨境电商、跨境旅游等产业培养了“专业+语言”的国际商务人才800余人和来自越南、老挝等国的留学生400余人。

红河学院还以体育美育浸润行动计划为抓手，引导师生铸牢中华民族共同体意识。“作为一名派驻到边境国门中学的教师，我们传授的不只是知识，更是帮助孩子们点燃对知识的渴望，激发他们追求未来的梦想。”红河学院体育美育浸润行动计划派驻学生谢迎祺说，“这次经历不仅让我收获了成长，更让我坚定了成才报国的决心。”

红河学院党委书记洪波表示：“希望师生牢固树立到基层去建功立业、到边疆去固边兴边的价值导向，以实际行动服务地方经济社会发展。”

（记者 徐鑫雨 通讯员 李鑫）

(责编：李昉、郝孟佳)