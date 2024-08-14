龚文静 邵怡昕

8月3日至13日，2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”在宁夏回族自治区中卫市举办。

本次艺术节以“文旅+美育+游学”为主旨，涵盖钢琴、民乐、舞蹈、美术等内容。艺术节期间，举办了“大漠之音”国际钢琴大赛暨钢琴游学、“壮美黄河”国际综合展演暨艺术游学、“共绘星空”国际美术大赛暨美术游学等赛事游学活动；举办了美育专家进校园、专业大师课、艺术游学、沙漠装配艺术展、大地艺术行动等活动40余场，推出《黄河大合唱》、“四大名著”等主题交响音乐会、女子十二乐坊新民乐音乐会、“古典之音”钢琴音乐会等公益演出。

活动期间，中卫市创新打造“金蛙穿越之旅”研学游产品，联动“青春漠漠搭”宁夏沙漠营地文化旅游消费季等活动，在沙坡头、金沙岛等6家A级景区，为参赛家庭制定“玩沙”“玩水”“玩星”等20多种文旅优惠套餐，吸引全国60多个城市的青少年及其家长到中卫，开启大漠艺术游学之旅。

未来，金蛙国际艺术节还将不断释放文旅融合品牌效应，持续擦亮中卫市沙坡头区艺术文旅新IP。

(责编：李依环、郝孟佳)