本报包头电 （记者吴 勇）近日，第十九届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛在线访谈暨2024海外博士包头创业行活动在内蒙古包头稀土高新区举行，来自牛津大学、哈佛大学等知名院校的13名海外博士携13个科技前沿项目回国，通过项目路演、创新创业环境考察、海智专家学术报告、系列座谈交流会等形式，与企业和科研院所直接进行对接交流。

活动中，为了精准匹配项目资源、加速科研成果落地转化，稀土高新区邀请了50余家科技企业、15家高校科研院所和多家金融创投机构，力争从项目合作、技术研发、金融支持、政策配套等方面为海外博士项目提供全方位、深层次对接服务。“力求吸引海外高层次创新创业人才，更顺利地将国际前沿技术和科技创新成果在国内转化落地。”包头稀土高新区科技创新局高层次人才创新科科长王晓婷表示。

据悉，本次活动汇聚了热压钕铁硼磁体、小型化轻量化高温质子交换膜燃料电池、高效复合量子点光电转换器件、微小型涡轮航空发动机系列化研制与产业化、智能无线传感器定位芯片等项目，广泛涉及新材料、新能源、电子信息、生物医药等行业领域。海外博士们通过实地参观考察，对国内创新创业环境了解更深入。“这次活动为我提供了回到家乡创业、展示自我的舞台，也为广大留学人员把学到的知识和先进技术带回国内搭建了非常好的桥梁。”澳大利亚斯威本科技大学博士解伟说。

据了解，“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛初设于2006年，创办以来，共遴选出4059个优秀项目，落地国内企业超过1400家，覆盖全国29个省、自治区、直辖市的107个城市。同时吸引了来自30多个国家和地区的160余名海外博士回国进行创业考察，成功引进20余个项目落地包头市。

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