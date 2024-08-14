彭训文 潘乐语 杨耀荣

中美青少年在教练带领下训练交流。

本报记者 彭训文摄

今年是中美建交45周年。2024中美青少年乒乓球邀请赛暨重温“乒乓外交”特色夏令营近日在北京举办，60余名中美青少年齐聚一堂，共同切磋技法、游览名胜古迹、体验中国文化，续写“乒乓友谊”新故事。

台上小对手，台下好朋友

在北京市顺义区一所学校的训练场内，乒乓球穿梭于球桌与球拍间，在空中划出一道道优美的弧线，每一次撞击球拍都伴随着清脆的“哒哒”响声。中美青少年一一配对，在教练指导下，进行着多轮次练习赛。两国青少年毫不怯场，无论是20多岁的大学生，还是刚上小学的小选手，每个人都铆足了劲儿表现。

发球、挥拍、击球——今年9岁的美国球员亚历克西斯认真地和中国队友练习，俨然一个专业乒乓球小将。“你看，这是亚历克西斯两岁时打乒乓球的样子。”训练场边，他的父亲道格拉斯·罗梅罗用手机展示着儿子小时候打乒乓球的视频，画面中的小男孩虽然还不及球桌高，但挥舞起球拍来有模有样。这次是他们父子俩第一次来到中国，兴奋之情溢于言表。

来自美国硅谷888乒乓球俱乐部的阿迪蒂亚是美国乒乓球国家队前队员。他从6岁开始练球，曾在济南、沈阳、成都、杭州等地训练，能说一口流利的中文。“这里的训练场馆和器材都是世界顶尖的。通过这次实战训练，我提高了竞技水平。更重要的是，我和中国朋友一同享受着乒乓球带来的乐趣。”他说。

来自加利福尼亚州的21岁印度裔美国运动员妮哈·萨尤十分珍惜这次机会。她已练习乒乓球十多年，是所居住社区的“小球星”。“我们社区有很多俱乐部，大家一起参加比赛，互相鼓励、互相支持。这种团队精神是乒乓球最吸引我的地方，也是我一直坚持下来的理由。”她说，此次夏令营，她从中国朋友身上学到了很多东西，不仅学到了很多乒乓球技巧，还明白了很多关于生活的道理。

来自北京市顺义区少年宫一队的王逸峰今年13岁，是本次夏令营的中方运动员之一。与美方队员切磋后，他发现美国运动员的水平都很高，打法技术也很成熟，“与他们打球可以更好地帮助自己查漏补缺”。

“台上是对手，台下我们是好朋友。”谈到与美国球员的交往，王逸峰用“惺惺相惜”来形容，“一些球员不太会说中文，但通过乒乓球，我们很快熟悉起来。他们都很友好、善良，他们身上一些美国式幽默让我们相处得很自如，非常开心能收获一份跨国友谊。”

帮助孩子们更好理解乒乓球

夏令营的日程设置紧凑，以训练和比赛为主，可谓“干货满满”。为了让美国青少年不虚此行，主办方邀请到了阵容豪华的教练团队，其中便有曾培养出丁宁等世界级乒乓球选手的中国乒乓球队原教练任国强。

无论是训练场内的教学指导还是训练场外的热身训练，任国强总是那么认真细致。在观赛过程中，他总能一针见血地指出球员的不足，并用孩子们易于接受的训练方式，帮助球员提高水平。“对不同水平球员的训练，应该量体裁衣，因人制宜，因材施教。”任国强说，对于乒乓球经验不足、练习时间较短的球员，要从基础训练开始，夯实基础；对于基础扎实、练习时间较长的球员，训练要更有针对性。

球场上，任国强与球员们亦师亦友，在指点球技的同时与球员们相处融洽。“我会给大家讲一些乒乓球知名运动员训练的故事，将技战术融合在这些情节里面，孩子们爱听，也容易加深记忆。”任国强说，整个教练团队会结合各方面因素进行讲解，希望能给孩子们留下更美好的印象。

美方俱乐部领队兼教练陶文章站在场边，密切关注着队员们的一举一动。作为美国目前最大的乒乓球俱乐部——888俱乐部的一名教练，他对美国近年来日益浓郁的乒乓球运动氛围有切身感受。他表示，相较于中国系统化的训练，美国俱乐部更像是兴趣班，一般都是在孩子们放学后进行，大家都很珍惜这次训练机会。

把“乒乓外交”精神传承下去

体育运动是促进各国民间交流的重要方式。53年前，中美乒乓球运动员之间的良好互动，种下友谊的种子，拉开了“乒乓外交”的序幕。53年来，乒乓球在中美民间交往中持续发挥作用。

任国强曾到海外多地进行乒乓球技术交流。当多米尼加、厄瓜多尔等国同行邀请他前去授课时，他还担心因为缺乏了解而冷场。到了当地后他才发现，由于容易上手，很多人都很喜爱乒乓球运动，共同的爱好很快拉近了彼此距离。“乒乓球运动有助于促进中外青少年交流，增加中外民众接触和了解彼此的机会，进而推动国家间友好往来。”任国强说。

经过半个月的相处，中美孩子之间愈加熟络。训练间隙，常常能看到中美球员坐在一起相互交流，分享见闻。来自波士顿的华裔青少年徐岳成常在训练后和中国搭档打桌游，听中国朋友聊北京烤鸭、长城、胡同文化。他已经和很多中国孩子互加了微信好友，交换了联系方式，还约定保持联系，一起旅游。

徐岳成说，自己曾在一节历史课上学到过有关“乒乓外交”的知识。“没有想到有一天我也会成为‘乒乓外交’精神的参与者和传承者”，他说，“我想我会非常想念这里的一切。”

在训练间隙，主办方带领孩子们参观颐和园、长城等名胜古迹，感受中华文化魅力。来自美国旧金山的维克多说，这次夏令营让他十分难忘，“我在这里学习了很多，中国美景、美食和文化很吸引我，中国朋友非常友善，我们已经成为了好朋友”。

夏令营期间，主办方为几个生日相近的孩子举行了生日派对，中美孩子围坐在一起，分享蛋糕、唱生日歌、送上祝福。“通过这次交流，孩子们感受到，体育可以让大家组成一个温暖的大家庭。”陶文章说，“从美方团队来到中国的第一天起，中方团队就对孩子和教练们非常关心，我们觉得十分温暖。”

本次活动是由全国青联和全国对外友协共同发起并组织实施的“未来之桥”中美青年交流计划伙伴活动，并纳入了教育部留学服务中心的品牌游学活动，旨在推动架起中美青年沟通、理解、友谊、合作的桥梁，助力中美关系稳定、健康、可持续发展。

“举办这次活动的初衷，就是希望把‘乒乓外交’精神传承下去。中美青少年在乒乓球这一共同爱好的基础上，可以超越文化和社会制度差异，更容易交流沟通，成为好朋友。”为此次活动作出大力支持的全国青联海外学人华侨界别副秘书长高晓月表示，“我们希望夏令营带给双方球员的不仅是球技的增长，更多的是彼此间文化的碰撞、友谊的孕育和延续。”

(责编：李依环、郝孟佳)