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应对超高龄社会挑战

台湾学者呼吁重点提升中高龄教育

2024年08月14日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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数据显示，台湾预计2025年迈入超高龄社会，即平均五人中就有一位是超过65岁的长者。对此，台湾师范大学8月12日举办记者会提出“中高龄教育政策建议书”，呼吁当局提出政策，让学习及早融入中高龄者的生活，帮助中高龄者拥有自主独立的能力，维持生理、心理、人际互动及精神方面的健康。

台湾“发展委员会”的人口数据显示，台湾5-18岁的人口数从2003年的460万降到2023年的283万，成长率为-38%；高龄（65-85岁）人口数同期则从187万增长到393万，成长率为110%。两者目前的差距已达到110万人，预计到2033年差距将达304万。

台师大“建议书”认为，台湾教育市场的需求正逐步由5-18岁的学习者转换到65-85岁的学习者。无论从市场需求或是个人需求看，精致化的中高龄（55岁以上）教育设计将是未来教育发展的重点。教育对因年龄成长而造成的大脑退化有显著的保护作用，有助于减缓其认知能力下降的速度，间接降低长期照护的成本及罹患失智症的风险。

台师大社会教育学系副教授王雅铃表示，台湾存在世代对立与误解等诸多问题。年轻人认为高龄者掌握许多资源，保守固执；高龄者则认为年轻人是“草莓族”，没钱是因为不努力。

对此，她建议推动代际教育，破除中高龄者与年轻人之间的刻板印象，并大力实施中高龄教育师资培训；积极设置社区关怀据点，帮助中高龄者及时获取各项政策和活动信息，促进中高龄者的社会连结。

在生活能力与自主能力方面，台师大运动休闲与餐旅管理研究所教授廖邕建议，建构中高龄数位教育平台、提供交互式教学内容及游戏、咨询并协助建构中高龄者的数位社群及网络，发展“数位能力自我评估工具”；建议整合现有提升失能预防的课程，向中高龄族群推广多面向的运动。

针对中高龄者就业问题，台师大教育心理与辅导学系教授田秀兰指出，应积极塑造对中高龄群体的友善认知，增强反年龄歧视的教育宣传，建构中高龄者就业的友善环境；举办中高龄者再就业博览会、设立退休人才数据库、推动中高龄精英与企业等组织的合作，传承中高龄者的经验与智慧，鼓励跨世代合作。

台师大表示，今后将邀集更多相关学者专家，在中高龄者的教材、教法、评估、平台、师培等方面，共同设计和推动更完整精致的教育实务措施和方案，协助中高龄者通过多元学习活动实现自我及反馈社会，实现“活跃老化”的目标。

（新华社台北8月12日电  记者章利新、王承昊）

(责编：李依环、郝孟佳)

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