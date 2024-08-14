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这个暑期，两岸青年交流成为亮丽风景

2024年08月14日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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在上海，沪台14所中学400多名中学生以校园才艺为媒，共同“舞动青春·唱响未来”。图为上戏附中和台湾华冈艺校的高中生结为伙伴。

“为什么想来呢？除了想要一探青海壮丽的风景、感受藏族文化的魅力外，最主要的原因是，我姐姐在2019年就参访过青海，回家就告诉刚入大学的我，有机会一定要来大陆，多结识朋友，同时增广见闻。”台湾中山大学学生毛佑慈说。

暑假期间，两岸青年交流活动在大陆各地接连登场。许多像毛佑慈一样的台湾青年来到大陆进行参访、研学、实习，与大陆伙伴互学互鉴、相交相知，成为一道亮丽的风景。

建立深厚友谊

在2024年第一届台湾青年巴蜀文化“双城”体验季中，30余名台湾学生与成都学生“结对”，并入住成都学生家庭，沉浸式体验大陆生活。来自金门的中学生沐宸与成都中学生伍梓涵“结对”后，伍梓涵立刻兴奋地问道，“明天去看大熊猫、吃火锅，怎么样？”由伍家安排的行程，既有参观成都博物馆、杜甫草堂、武侯祠等人文景点，又有品尝担担面、龙抄手、火锅等成都特色美食，去成都大熊猫繁育研究基地观赏憨态可掬的大熊猫也是必选项。“我一下子就感受到了成都小伙伴的热情好客。”第一次来大陆的沐宸说，通过这次活动，自己在成都结识了好朋友，也更加了解四川。

“山东是儒家文化的摇篮，台湾学生从小学习《论语》，来到这里有种久违的亲切感。”在参加“相约齐鲁·情系中华”2024鲁台青年文化交流节时，来自台湾大学的詹宇翔感慨道，行走齐鲁大地，让人感受到山东深厚的文化底蕴，希望两岸青年在活动中互相切磋，激发彼此潜能，携手并进，建立更深厚的友谊。

随着2024台湾青年学生多彩贵州非遗传承研习营举办，来自台湾14所学校的20多名青年学生展开了非遗体验和文化探访之旅。“读万卷书不如行万里路，最美的课堂在路上，研学旅行也是一种上课方式。”研习营团长黄贯群说，贵州近年来发展迅速，希望台湾青年学生在贵州实地探访和亲身体验后，把所见所闻带回台湾，吸引更多的同龄人前来。

收获丰富体验

两岸青年暑期交流活动形式多样、精彩纷呈，令参与其中的台湾青年眼界大开，不论是“常来族”，还是“首来族”，都纷纷表示“收获满满”。

在“走进横店 穿越华夏”2024台湾青年影视文化体验营中，14名两岸青年在专业团队引导下，在浙江横店影视城演绎《甄嬛传》《长相思》《繁花》等大陆热播剧目改编片段，过了把“戏瘾”。作为古装剧迷的台青张芸甄说，“我很喜欢看大陆的古装剧，这次在横店看到了这么多熟悉的场景，太激动了，拍了很多照片作纪念。”

“天青色等烟雨，而我在等你。”本次横店活动中，两岸百余名青年还走进录音棚，共同学唱歌曲《青花瓷》并录制MV。第一次进录音棚的台青林咏媺说，“听着音符从耳机中流淌而出，看着台湾青年和大陆青年合作完成了一首歌，我很有成就感。”

打冰球、渡长江、习武术……在2024乐活两岸——汉台文化体育嘉年华中，500余名两岸高校体育团体代表、青少年运动员和文体爱好者参与活动。来自台湾的陈保雄带领近60名台湾游泳爱好者畅游长江，其中不乏95后。陈保雄说，在台湾，大家很喜欢“泳渡日月潭”的活动，希望他们也能亲身感受长江魅力。

拥抱更大舞台

对于不少台青而言，在大陆实习是丰富职场体验、感知大陆生活的理想方式。来自台湾逢甲大学的吴婉榆进入福建福州的一家银行实习，她之前多次来大陆旅行，但深入实习还是头一次。“除了学习专业知识，了解大陆金融行业的创新模式，我们也在工作之余参与了很多精彩的活动。”吴婉榆说，之前读过一知半解的诗词，与福建天地辽阔、群山环绕的风景对照，忽然就理解了其中意境。对于大陆移动支付为生活带来的便利，她也有了切身体会。

“我想要有更多的机会，更快的成长，来广州实习就是一个接受挑战、突破自我的机会。”台湾大学生黎蒨华在广州一家知名汽车厂商实习，主要负责客户运营工作。“在台湾时就听说大陆的新能源汽车产业发展得很好，这次我对该产业有了更全面深入的了解，也进一步提升了我的用户洞察能力。”黎蒨华说，她很喜欢大陆充满竞争的职场文化和氛围，这是自己第二次来大陆实习。“去年在上海，今年在广州，感觉大陆的同事都非常热情友善。”她说。

2024台湾大学生江苏实习见习就业特训营近日在江苏昆山举办。江苏近900家企事业单位提供超5600个岗位（含见习岗位），涉及电子信息、新能源制造等行业。自2017年起，该特训营已累计吸引近3400名台湾青年学生参加。刚从大学毕业的台湾青年吕睿腾说，他在昆山亲身感受到了前沿科技，对未来有了更多全新憧憬。“这次实习感觉很不错，明年如果师弟师妹想来大陆实习，我会做好经验分享。”他表示。

本报记者 张 盼 文/图

(责编：李依环、郝孟佳)

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