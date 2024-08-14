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去年全国教育经费总投入超六点四万亿元

把教育优先发展战略落到实处

本报记者 丁雅诵
2024年08月14日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，教育部公布2023年全国教育经费执行情况统计快报。快报显示，2023年全国教育经费总投入为64595亿元，比上年增长5.3%。其中，国家财政性教育经费为50433亿元，比上年增长4.0%。

　　教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业发展的物质基础。“国家统计局数据显示，2023年国内生产总值为1260582亿元，据此计算，2023年国家财政性教育经费占国内生产总值的比例达到4%。”南京大学教育研究院教授宗晓华说，“考虑到近年来复杂的经济形势，4%成果的持续巩固，充分体现了教育优先发展的战略定位，彰显了党和国家建设教育强国的决心。”

　　快报显示，2023年全国学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育经费总投入分别为5382亿元、28427亿元、10154亿元、17640亿元，比上年分别增长4.7%、6.0%、6.2%、7.6%。与各级教育经费投入相比，高等教育经费投入增幅最大。“统筹推进教育、科技、人才事业发展，高等教育是一个重要抓手。2023年我国各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人，高等教育为经济高质量发展提供了源源不断的人才支撑。但在与世界教育强国的横向比较中，我国高等教育经费规模依然较低，未来仍应继续加大高等教育投入，优化高层次人才培养结构，提高经费使用效率，进一步提升高端人才自主培养的能力。”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示。

　　从生均教育经费支出情况来看，2023年全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均教育经费总支出均比上年有所增长，增幅分别为8.8%、4.3%、2.7%、3.8%、0.7%、3.9%，其中幼儿园生均教育经费支出增幅最大。“近年来，学前教育在校生人数呈现下降趋势，但国家对学前教育的投入不减反增，这是对‘学前教育普惠发展’要求的坚决落实。”宗晓华表示，“减轻年轻人的生育和教育负担，首先要从学前教育入手，加大财政投入，减少个人的养育支出。”

　　教育部相关负责人表示，将建立健全财政教育投入持续稳定增长机制，充分发挥教育投入在教育强国建设中的保发展、推改革、促公平、提质量政策导向作用，把教育优先发展战略落到实处。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月14日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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