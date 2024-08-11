人民网北京8月11日电 （记者李昉）日前，由清华大学求真书院主办，北京青少年创新学院、北京一零一中协办的“2024青少年数学与人工智能夏令营”结营仪式举行。

据了解，此次夏令营课程由大学、研究机构和中学教师共同设计组织，高中教师为学生开设了为期两周的10门线上衔接过渡课程，线下授课由大学和科研院所专家承担，突出理论学习和实践相结合，吸引了来自全国27所中学120多名数学与计算机科学爱好者。

清华大学求真书院院长、北京雁栖湖应用数学研究院院长丘成桐表示，人工智能的本质在于数据处理，而其核心就是数学。他认为，目前人工智能发展不能持久的根本原因在于缺乏数学理论的突破创新，改变现状的根本办法，就是从数学当中找到新的方法。丘成桐还引用自己年轻时开创新的数学方向的例子，勉励同学们不仅要向别人学习，更要肯下功夫，有决心和勇气走出一条自己的路。

北京市委教育工委副书记、北京市教委主任李奕表示，未来，北京市将不断拓展培养空间，在更多领域探索构建高中、高校有机衔接的拔尖创新人才自主培养体系。他勉励同学们用好首都教育资源，多进行自主探索，让新质人才培养的意识深入到心灵深处与头脑的深处。

此外，活动还进行了表彰颁奖，对在各项活动中表现突出的优秀营员、优秀团队、授课教师、助教等进行了表彰。

(责编：郝孟佳、熊旭)