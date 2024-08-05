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北京制定计划 加强考古人才队伍建设

2024年08月05日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：北京制定计划　　加强考古人才队伍建设

“京博匠师——2024年北京市文物行业职业技能竞赛”参赛选手在木作文物修复师项目比赛中。新华社记者 陈钟昊摄

“京博匠师——2024年北京市文物行业职业技能竞赛”参赛选手在木作文物修复师项目比赛中。新华社记者 陈钟昊摄

北京市文物局近日印发《首都考古人才队伍建设行动计划》，提出到2025年，北京力争使考古人才总量超过170人，培养一支结构合理、素质过硬、业务精湛、适应新时代首都考古工作发展需求的专业人才队伍。

北京将施行职称评审代表作制度，将考古报告等代表性成果作为职称评价重要参考依据；探索考古人才奖励、激励机制，突出实绩实效。同时，北京市将完善考古设施，推进建设考古研究基地、永久考古工作站、考古标本库房和实验室，搭建考古工作信息数据平台。

北京将扩大考古人才引进范畴，按照“干什么、考什么”的原则，实现精准引进。北京市还将在一定范围内放宽职称、年龄、岗位等限制，大力引进顶尖考古人才，尤其是具有重大考古科研项目经历的高层次创新型人才。

另外，以考古学国家急需高层次人才培养专项为依托，北京市将创新培养机制，定向培养考古人才，输出更多专业化高素质考古人才。

 （记者华凌）

(责编：郝孟佳、李昉)

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